Fórmula E: António Félix da Costa conquista primeiro pódio com a DS Techeetah

Partindo da 10ª posição e progredindo no pelotão, António Félix da Costa ainda liderou o E-Prix de Santiago na última volta, até ter de abrandar para arrefecer a temperatura do carro de forma a conseguir terminar a prova, dando assim a vitória a Maximilian Gunther da BMW, acabando o português na segunda posição.

No fim da corrida, o diretor da equipa, Mark Preston, sentia-se satisfeito com o resultado, apesar de um 1º-2º para assinalar o 50º E-Prix da DS Techeetah na Fórmula E fosse o melhor resultado:

“Estivemos perto de um resultado excelente, o que teria sido uma prenda fantástica para a DS no seu 50º E-Prix. Mas, estamos muito satisfeitos com o segundo lugar do António. Se há algo que aprendemos ao longo destes anos é que mais vale jogar pelo seguro e garantir os pontos de um segundo lugar, do que arriscar tudo para a vitória.”

“O António começou da melhor maneira na equipa, e foi muito bom constatar o nosso andamento neste E-Prix. Ver os nossos dois pilotos a lutar pelo pódio e pela vitória, até à desistência do Jean-Éric, é uma fonte de motivação para a competição.”

Já António Félix da Costa disse sentir-se bem por obter o seu primeiro pódio com a nova equipa, apontando ainda trabalho a fazer para alcançar a tão esperada vitória:

“É muito bom obter o primeiro pódio e lutar pela vitória com a minha nova equipa logo ao fim de três corridas. Ainda temos algum trabalho a fazer porque, nesta jornada, a nossa primeira vitória esteve totalmente ao alcance. Somos uma equipa nova e temos algumas coisas para melhorar.” – disse Félix da Costa.

“Em termos da gestão de energia, cometemos um erro e pensei que estávamos bem para ir até ao fim da corrida. Foi por isso que fiz a ultrapassagem para a liderança da corrida, mas, logo de seguida, tive de abrandar subitamente para acautelar a temperatura do sistema. No final, é bem melhor terminar em segundo e pontuar do que não conseguir terminar a corrida.” – finalizou Félix da Costa.

O companheiro de equipa de Félix da Costa, Jean-Éric Vergne, largou da 11ª posição da grelha e, mais uma vez, não teve uma jornada fácil depois de ter tido sido obrigado a abandonar devido a danos na asa dianteira do seu carro, quanto ocupava a terceira posição.

“Sinto-me frustrado por não ter ganho a corrida, pois estava em posição para o fazer. Nas três primeiras voltas, com os carros muito juntos, eu acabei por danificar a asa dianteira do meu carro. Mais perto do final, quando estava em 3º, a asa acabou mesmo por ceder e tive de abandonar. Estávamos a andar bem e com bastante energia, por isso estive mesmo muito perto de vencer. O espírito competitivo deste fim de semana é o mesmo que vamos ter ao longo de toda a temporada: sempre ao ataque.”