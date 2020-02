Fórmula E: A chave para a vitória da Jaguar

A chave para a vitória da Jaguar e de Mitch Evans no E-Prix do México este fim-de-semana deve-se à resolução de um glitch no software que afetou ambos os carros no E-Prix do Chile, de acordo com o que diretor de equipa, James Barclay, disse ao autosport.com.

“Depois de Santiago trabalhamos muito para melhorar e estivemos à procura da fonte dos problemas. Encontramos um glitch no nosso software. Foi resolver isso e pronto.”

Apesar da vitória, Mitch Evans sabe que ainda há trabalho a fazer e que a Jaguar ainda está atrás da DS Techeetah, em termos de corrida.

“A equipa fez um excelente trabalho ao encontrar o problema e resolvê-lo prontamente. Foi bom provar que não somos apenas rápidos numa volta.”

“Acho que provámos que podemos lutar pelo título. Nas duas últimas pistas estivemos muito bem. Mas, ainda estamos atrás da DS. O António estava com mais pelo menos mais 2% de bateria durante a corrida do que nós.”

“Acho que é são o objetivo a que temos de chegar, pelo menos nas corridas. Nas qualificações, acho que somos nós os melhores.”