Fórmula E: Como vai o campeonato (após 3 corridas) | AutoSport

Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing) manteve a liderança depois da terceira ronda do campeonato do mundo de Fórmula E da FIA. O piloto suíço conseguiu segurar o primeiro posto com 5 pontos de vantagem para o campeão em título, Nyck de Vries (Mercedes-EQ Formula E Team).

Depois da boa exibição da TAG Heuer Porsche Formula E Team, Pascal Wehrlein é terceiro classificado e André Lotterer é quarto, ambos com os mesmos pontos. Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) fecha o top 5 com 28 pontos.

António Félix da Costa (DS Techeetah) terminou em quarto no México, depois de não ter pontuado nas duas primeiras corridas, e é 10º classificado.

Entre os construtores é a ROKiT Venturi Racing que lidera a classificação, com mais dois pontos que a Mercedes-EQ Formula E Team.