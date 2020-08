Félix da Costa: “Um título Mundial que me enche de orgulho”

António Félix da Costa terminou a sua participação na Fórmula E com uma grande corrida de recuperação desde a 19ª posição da grelha até ao 9º lugar final. Uma corrida de garra, onde Félix da Costa subiu ao pódio no final para recolher o troféu de Campeão do Mundo, numa temporada sem dúvida de sonho.

Logo pela manhã na sessão de treinos livres, Félix da Costa mostrou-se muito rápido, obtendo a 2ª melhor marca. Mais tarde na sessão de qualificação AFC viu-se prejudicado por estar inserido no grupo 1 (reservado aos seis primeiros do campeonato, onde a pista se encontra por norma mais suja e consequentemente mais lenta), não indo além do 19º lugar da grelha. Na corrida desta tarde, o piloto da DS Techeetah voltou a mostrar a razão de ter obtido o título Mundial, efetuando uma brilhante recuperação até ao 9º lugar final, amealhando mais 2 pontos para as contas do campeonato, totalizando 158 pontos finais, ele que foi o único piloto a passar a fasquia dos 100 pontos. No final da corrida Félix da Costa lembrou uma vez mais este título: “Hoje finalizamos uma temporada de sonho, sagrámos-nos Campeões do Mundo e trazemos também o titulo de equipas para a DS Techeetah. Objetivo cumprido na integra! Hoje a estratégia da equipa era obviamente ajudar o Vergne a ser vice-campeão, infelizmente não foi possível, mas facilitei-lhe a ultrapassagem na primeira volta, e depois foi toda a corrida ao ataque, a recuperar posições e estou orgulhoso do nosso trabalho. Foi a melhor época da minha carreira, um título Mundial que me enche de orgulho e que uma vez mais agradeço e dedico à minha família, amigos e todos os que me apoiam sempre, incondicionalmente nos bons e maus momentos. Não quero deixar de agradecer do fundo do coração a todos que votaram no fanboost, é incrível ter ganho a votação em todas as corridas da temporada, de facto não há palavras para agradecer o apoio dos fãs e todos os Portugueses!”

O vencedor da corrida de hoje foi Stoffel Vandoorne, seguido de Nyck de Vries, numa dobradinha da Mercedes. A completar o pódio terminou Sebastien Buemi, piloto da Nissan. Na classificação do Mundial de Fórmula E, António Félix da Costa fecha a temporada como Campeão, com um total de 158 pontos, seguido de Vandoorne com 87 e Jean Eric Vergne com 86. Na classificação de marcas a DS Techeetah leva o título para casa, amealhando um total de 244 pontos, contra 167 da Nissan e 147 da Mercedes.

Escreveu-se assim a mais bonita página da história do desporto automóvel nacional, com o título mais valioso até hoje conquistado por um piloto português. António Félix da Costa fez vibrar os portugueses e levou consigo um país até a este título mundial, depois de muitos anos de resiliência, trabalho e dedicação para aqui chegar.

Félix da Costa não terá por agora tempo para festejos, pois segue ainda hoje para Spa Francorchamps, onde Sábado disputa mais uma ronda do WEC (Mundial de Resistência), onde é atualmente 3º classificado na categoria LMP2.