Félix da Costa: de Belém ao Marquês de Pombal (vídeo)

Há mais de uma década a Renault levou um Fórmula 1 ao coração de Lisboa. Os tempos mudaram e desta feita foi a vez da DS desfilar com o seu monolugar elétrico DS E-Tense FE20, pelas ruas de Lisboa.

Realizou-se esta manhã em Lisboa o Roadshow AFDC #13 com a DS Techeetah a trazer o seu monolugar de Fórmula E para as ruas de Lisboa onde António Félix da Costa o Campeão da fórmula E de 2019/2020 a desfilar pelas artérias da capital entre o Museu dos Coches em Belém, a Torre de Belém, Ponte 25 de abril, Avenida da Índia, Cais do Sodré, Terreiro do Paço, Rua da Prata, Rossio, Restauradores, Avenida da Liberdade, Marquês de Pombal e percurso inverso. Uma manhã bem passada, com muitos milhares ao longo do percurso a aplaudir António Félix da Costa pelo seu título na Fórmula E.