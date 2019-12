Felipe Massa acredita na vinda de Fernando Alonso para a Fórmula E

Felipe Massa, antigo piloto da Fórmula 1 e atualmente a competir na Fórmula E, pela equipa ROKiT Venturi Racing, acha possível que Fernando Alonso possa vir a fazer parte do pelotão da Fórmula E.

Alonso e Massa foram companheiros de equipa na Ferrari entre 2010 e 2013, com o espanhol a ficar sempre na frente do brasileiro durante essas quatro temporadas. Massa também mostrou admiração pelo que Alonso se prepara para fazer, participar no Dakar.

Fernando Alonso (primeiro na foto) e Felipe Massa (segundo na foto) no Grande Prémio da Grã-Bretanha em 2013

“É mais fácil para mim convencer o Alonso a vir para a Fórmula E do que ele convencer-me a ir ao Dakar. Acho que é uma grande possibilidade. Com o Fernando tudo é possível.”

“Quanto ao Dakar, acho que é uma grande experiência para ele e é algo diferente para os fãs. Vai ser difícil, como é para todos, mas será bonito ver a sua participação.”