FE: Decoração especial para o Porsche de António Félix da Costa e Pascal Wehrlein

Dois dias antes da estreia do Campeonato do Mundo de Fórmula E em Tóquio, a Porsche revelou uma decoração especial para os dois monolugares da equipa de fábrica, que serão conduzidos por Pascal Wehrlein e António Félix da Costa, na prova japonesa, tendo como objetivo celebrar a parceria com a TAG Heuer.

O novo visual exclusivo do Porsche 99X Electric, presta uma homenagem visual a Tóquio, aos famosos sinais de néon à noite e à cultura automóvel japonesa.

Tóquio vai estrear-se como palco de um E-Prix do Campeonato do Mundo de Fórmula E já no próximo fim de semana, com o seguinte horário:

Horário:

Sexta-feira, 29 de março

07:25h – Treino Livre 1

22:55h – Treino Livre 2

Sábado, 30 de março

01:20h – Qualificação

06:03h – Corrida