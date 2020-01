Fórmula E: Maximilian Gunther vence corrida, António Félix da Costa em 2º

Maximilian Ghunter (BMW I Andretti Motorsport) venceu a segunda ronda da Fórmula E, o E-Prix de Santiago, no Chile. António Félix da Costa (DS Techeetah) ficou na segunda posição e Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing) completou o pódio.

Na frente, Mitch Evans arrancou bem, com Pascal Wehrlein (Mahindra Racing) a conseguir subir uma posição, ficando na frente de Maximilian Ghunter. Enquanto na frente a luta ficava mais calma, mais atrás esta intensificava. Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) saiu melhor do que António Félix da Costa e colocou-se em oitavo.

Já o português, caia até 12º, envolvendo-se num pequeno ‘pile up’. Mas, Félix da Costa conseguiu recuperar. Ao minuto 37, o primeiro Full Course Yellow entrou em acção devido ao abandono de Alexander Sims (BMW I Andretti Motorsport).

Ao minuto 33, os dois DS Techeetah foram ao Attack Mode, defendendo-se assim dos Mercedes-Benz EQ Formula E Team de Stoffel Vandoorne e Nyck De Vries.

Meia hora para o fim da corrida e na frente Evans controlava a sua liderança perante Wehrlein. Mas, apesar de controlada, atrás dos dois primeiros seguia um ‘comboio’ no qual se juntava Gunther, Edoardo Mortara (Rokit Venturi Racing) e Felipe Massa (Rokit Venturi Racing).

Logo a seguir, Massa foi ao muro, possibilitando assim a subida dos DS Techeetah, com Vergne a ficar em quinto e Félix da Costa em sexto.

Na frente, Evans e Gunther batalhavam pela liderança, e na entrada para a curva 9, Gunther conseguiu passar pelo homem da Jaguar Racing, a cerca de 25 minutos do fim da corrida.

A 18 minutos do fim, Félix da Costa utilizou o FanBoost. O português já seguia atrás de Mortara, tentou passar o suíço na reta da meta, mas não foi bem sucedido. Nesta altura, a frente da corrida estava dividida em duas secções: Gunther e Evans na frente e depois vinham Wehrlein e Vergne. A 15 minutos do fim, boa manobra coletiva por parte da equipa campeã do mundo. Vergne passou por Wehrlein e Da Costa passou por De Vries.

Mais atrás, a luta pelos pontos também estava ao rubro, com Vandoorne, Daniel Abt (Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team) e Lucas Di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team), com os pilotos da Audi a recuperar imensa, após partirem em 13º e 22º, respetivamente.

A 11 minutos do fim, a dianteira de Vergne acabou por ceder, tendo o francês ficado em dificuldades, mas não facilitando a ninguém a ultrapassagem. Félix da Costa acabou por conseguir passar, subindo ao terceiro lugar, com Vergne a perder muitos lugares e a acabar por desistir da corrida.

Enquanto esta luta acontecia, De Vryes, que estava em sexto levava uma penalização por uma infração técnica.

A quase um minuto do fim, Félix da Costa passou para a liderança da corrida, mas o jovem piloto da BMW, Gunther, não ficou em baixo e foi atrás do português, sendo que conseguiu ultrapassar na última volta da corrida.

Mais atrás, grande corrida de ambos os Audi, mas uma penalização tirou Abt dos dez primeiros. Di Grassi terminou em sétimo. Sam Bird (Envision Virgin Racing) fechou os pontos.

No campeonato, Vandoorne é o novo líder com 38 pontos, seguido de Alexander Sims com 35 pontos.