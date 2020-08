Da Fórmula E para o WEC: Félix da Costa não pára

António Félix da Costa terminou a sua excelente participação na Fórmula E este ano, ao obter o título mas não vai ter muito tempo para festejar já que depois da corrida que terminou há pouco, o piloto vai ter um jantar de comemoração com a família DS Techeetah as oito da noite, seguindo de imediato de avião para a Bélgica, Spa Francorchamps, onde se realiza este fim de semana a prova que marca o recomeço do WEC. A Jota Sport espera-o para a luta pelo título da categoria LMP2. E não é só ele que vai fazer este percurso, são vários os pilotos da Fórmula E que irão fazer exatamente a mesma coisa…menos o jantar de comemoração dos títulos, pois esse está reservado à DS Techeetah.