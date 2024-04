Filipe Albuquerque prepara segunda jornada do IMSA

Filipe Albuquerque rumo aos Estados Unidos da América para começar a preparar a segunda jornada do WeatherTech Sportscar Championship do IMSA com a Wayne Taylor Racing, não sem antes apoiar Miguel Oliveira no Grande Prémio das Américas de MotoGP.

No próximo fim de semana de 19 e 20 de abril, Filipe Albuquerque regressa à atividade desportiva em Long Beach para a terceira jornada do IMSA, mas uma vez que já está a caminho dos Estados Unidos, Albuquerque vai deslocar-se a Austin para apoiar Miguel Oliveira na ronda do MotoGP.

A corrida de Long Beach será a mais curta da época, uma corrida ‘sprint’ que obriga a uma preparação distinta e não menos exigente. Antes de entrar em pista, Filipe estará com a Wayne Taylor Racing no simulador.

“Vamos estar no simulador a preparar as próximas corridas. Não fomos muito felizes nas duas primeiras provas mas acreditamos que o melhor ainda está para vir. É continuar a fazer o nosso trabalho como até aqui”, começou por referir.

Quanto à visita ao Circuito das Américas, Albuquerque explicou que “depois de ter estado com o Miguel Oliveira em Portimão, surgiu esta oportunidade de ir a Austin ver a corrida dele. Já vou estar nos Estados Unidos e sei muito bem como é importante o apoio do nosso público. Por isso, espero que o Miguel seja bem-sucedido e que possa festejar com ele”.