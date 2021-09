FIA HILL CLIMB MASTERS em BRAGA | AutoSport

Adiada de 2020 para 2021, a quarta edição do FIA Hill Climb Masters terá lugar entre os dias 7 a 10 de outubro, com a elite dos concorrentes de toda a Europa a convergir para Braga.

Depois de ter visitado o Luxemburgo, a República Checa e Itália, o evento bienal do FIA Hill Climb Masters dirige-se para Portugal. Inicialmente prevista para 2020, a competição terá lugar já este ano: mesmo que vários campeonatos nacionais continuem a sofrer constrangimentos devido à crise pandémica, a maioria dos países têm provas suficientes para permitir uma seleção dos participantes.

O princípio fundamental do Masters continua a ser o de constituir um evento com os melhores pilotos da época passada, sendo os critérios de elegibilidade baseados nas classificações finais (ou terminados a 12 de Setembro) do Campeonato Europeu e da Taça FIA (Top 12) e dos campeonatos nacionais ou locais (Top 5 em geral, Top 3 das subclassificações do grupo). A qualidade da lista de inscritos será de altíssimo nível: a elite da montanha estará reunida num evento excecional e o Masters oferece uma oportunidade única permitindo um confronto entre pilotos de topo de diferentes países e com carros de vários designs.

O percurso do FIA Masters 2021 terá como palco os primeiros 3 quilómetros da mítica “Rampa da Falperra”, inscrita no Campeonato da Europa desde 1978. Uma estrada dos arredores de Braga à Falperra que é conhecida por ser rápida. Por ocasião do FIA Masters, o parque de manutenção dos pilotos ficará localizado no topo do Santuário do Sameiro.

O programa de 2021 será significativamente diferente das edições anteriores. As verificações técnicas começam na quinta-feira, 7 de outubro, à tarde. Na Sexta-feira, 8 de outubro, continuam as verificações técnicas, estando ainda o dia reservado para o desfile de pilotos e nações em pleno centro da cidade de Braga. Sábado, dia 9 de outubro, será inteiramente dedicado à prática de eliminatórias, com três subidas programadas. Domingo, 10 de Outubro, será o dia D, com três corridas e medalhas de ouro, prata e bronze para os melhores pilotos, nas quatro classificações individuais e na Taça das Nações.