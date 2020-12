GP Sakhir F2: Yuki Tsunoda vence. Título de pilotos adiado para amanhã

Terceira vitória da época para Yuki Tsunoda (Carlin). No circuito ‘exterior’ do Bahrein, Tsunoda já tinha sido primeiro no treino livre e na qualificação. Na corrida, o japonês não dominou, mas conseguiu passar Nikita Mazepin (Hitech Grand Prix) para conquistar a vitória. Por sua vez, Mazepin caiu até à terceira posição final, com Guanyu Zhou (Uni-Virtuosi Racing) a ficar no lugar intermédio do pódio, apesar de uma penalização de cinco segundos.

Na luta pelo título de pilotos, Mick Schumahcer (Prema Racing), o líder do campeonato, não teve a melhor das qualificações, com a 18º posição. Apesar disso, na primeira corrida deste fim de semana o alemão esteve muito bem no arranque e com o pneu mais duro fez a estratégia inversa do seu rival, Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing). Assim, parou mais tarde, recuperando várias posições e terminando na sétima posição.

Já Ilott, apesar de se qualificar melhor do que Schumahcer, não tirou proveito disso. O piloto britânico saiu de nono, mas não pareceu ter muito ritmo, ficando-se pela sexta posição. Estas posições fazem com que a diferença seja a mesma para a corrida de amanhã: 14 pontos entre Schumacher e Ilott.

Em termos de equipas, o sétimo posto de Schumacher e o quinto posto de Robert Shwartzman (Prema Racing) deram o primeiro campeonato de equipas na Fórmula 2 à PREMA Racing.