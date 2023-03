Fórmula 2, Jidá: Frederik Vesti arrancou de 6º para triunfar na corrida principal | AutoSport

Frederik Vesti (PREMA Racing) venceu a sua primeira corrida da temporada em Jidá, depois de arrancar do sexto posto da grelha de partida e ter aproveitado os deslizes do polesitter Victor Martins (ART Grand Prix) e do seu companheiro de equipa Oliver Bearman.

Jack Doohan (Invicta Virtuosi Racing) conquistou um valioso 2º lugar e Jehan Daruvala (MP Motorsport) repetiu o terceiro posto com que terminou na corrida sprint.

Vesti partiu do sexto lugar da grelha, mas ultrapassou Daruvala e Ayumu Iwasa (DAMS) ainda na primeira volta da corrida, enquanto Bearman saltou para a liderança do pelotão por troca com Martins, que ficou pressionado por Doohan.

Um toque entre Brad Benavides (PHM Racing by Charouz) e Amaury Cordeel (Invicta Virtuosi Racing) apenas na segunda volta, levou a um período de Virtual Safety Car (VSC) e resultou na desistência de Benavides e na penalização de Cordeel. Quando a corrida regressou à condição de bandeira verde, Bearman conseguiu uma vantagem segura para os seus perseguidores, enquanto Martins tinha a companhia de Doohan e Vesti. Estes dois pilotos foram dos primeiros a parar para a troca obrigatória de pneus, mas não conseguiram tirar partido dessa jogada estratégica, uma vez que voltaram a ficar atrás de Bearman e Martins depois de estes também pararem. No entanto, estes dois pilotos estavam mais próximos e Martins tentou por duas vezes ultrapassar o seu adversário, o que acabou por não correr bem. Com esta luta, Vesti, que tinha deixado Doohan para trás graças a um pitstop mais rápido por parte da sua equipa, conseguiu juntar-se à dupla e aproveitou um pequeno desentendimento entre ambos para efetuar a ultrapassagem ao seu companheiro de equipa. Em dificuldades, Bearman fez um pião e perdeu 3 posições, acontecendo o mesmo a Martins na volta seguinte, permitindo a Vesti ser o melhor classificado dos que já tinham parado e com isso estava na liderança virtual da corrida, seguido de Doohan e Daruvala. Martins chegou a bater nas proteções do traçado saudita, desistindo da corrida e obrigando a novo período de VSC, que terminou na volta 18 com Arthur Leclerc (DAMS), como líder, mas ainda sem parar. O piloto da DAMS parou na volta 24, regressando à pista no nono lugar e 23 segundos atrás do agora líder Frederik Vesti.

Depois de assumir a liderança, Vesti ficou sem contestação na frente e conquistou a primeira vitória e da PREMA desde

a corrida principal de Monza em 2022. Doohan e Daruvala completaram o pódio em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Nas contas do campeonato, Ralph Boschung (Campos Racing) permanece na liderança da classificação com 33 pontos, enquanto Théo Pourchaire (ART Grand Prix), que foi penalizado pelo incidente na corrida de sprint, mantém o segundo posto e Ayumu Iwasa subiu para o terceiro, com 31 pontos, menos um ponto que o piloto da ART GP.

A Campos Racing mantém a liderança na classificação por equipas com 51 pontos.

A Fórmula 2 regressa entre os dias 31 de março e 2 de abril, para a estreia em Melbourne.

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif. 1 Frederik Vesti Prema Racing 50:45.587s 2 Jack Doohan Virtuosi +3.959s 3 Jehan Daruvala MP Motorsport +7.546s 4 Ayumu Iwasa DAMS +11.379s 5 Dennis Hauger MP Motorsport +11.712s 6 Richard Verschoor Van Amersfoort Racing +14.014s 7 Enzo Fittipaldi Carlin +14.220s 8 Arthur Leclerc DAMS +17.012s 9 Isack Hadjar Hitech GP +21.646s 10 Ollie Bearman Prema Racing +23.910s 11 Roy Nissany PHM by Charouz +28.854s 12 Kush Maini Campos Racing +29.731s 13 Theo Pourchaire ART Grand Prix +31.238s 14 Roman Stanek Trident +32.019s 15 Jak Crawford Hitech GP +32.973s 16 Clement Novalak Trident +36.131s 17 Zane Maloney Carlin +37.076s 18 Juan Manuel Correa Van Amersfoort Racing +40.339s 19 Ralph Boschung Campos Racing +47.097s 20 Amaury Cordeel Virtuoi +1:31.499s