Fórmula 2, Jidá: Ayumu Iwasa triunfa na corrida sprint | AutoSport

Ayumu Iwasa (DAMS) sofreu pressão dos seus adversários, mas conquistou a sua primeira vitória na temporada de 2023 da Fórmula 2, na corrida de Sprint de Jidá. Largando da quarta posição da grelha de partida, o piloto japonês alcançou a liderança através de algumas manobras de ultrapassagem e mesmo com dois recomeços depois de períodos de Safety Car, manteve os adversários distantes da sua posição até ao final da corrida.

Também com uma corrida de trás para a frente, Victor Martins (ART Grand Prix) veio do décimo posto para terminar no segundo lugar da classificação, à frente de Jehan Daruvala (MP Motorsport).

Iwasa ultrapassou Ralph Boschung (Campos Racing) e Kush Maini (Campos Racing) logo após a partida, ficando apenas com o polessiter Jak Crawford (Hitech GP) à sua frente. O piloto da DAMS tentou ultrapassar o então líder uma primeira vez, mas só na segunda tentativa, na curva 13, conseguiu a ultrapassagem com sucesso. Depois de passar por Crawford, Iwasa ganhou terreno aos seus perseguidores, enquanto o piloto da Hitech GP ia perdendo posições.

Já depois de um primeiro período de SC, Théo Pourchaire (ART Grand Prix) tentou ultrapassar Victor Martins, mas exagerou e levou o monolugar de Oliver Bearman (PREMA Racing) à sua frente, resultando no abandono dos dois pilotos e nova entrada do SC em pista. O líder aguentou a posição no recomeço, mas atrás Daruvala e Martins iam subindo na classificação, alcançando Iwasa na parte final da corrida. Daruvala pressionou e tentou ultrapassar o primeiro classificado, mas apenas fez com que Martins, que seguia no terceiro posto, conseguisse a ultrapassagem e assumisse a vice-liderança na volta 17, terminando pouco depois a corrida.

Depois de conquistar a sua primeira pole position na sessão de qualificação de sexta-feira, Victor Martins vai alinhar ao lado de Bearman na fila da frente da grelha de partida da corrida principal marcada para amanhã.

Pos Piloto Equipa Tempo/Dif. 1 Ayumu Iwasa DAMS 2 Victor Martins ART Grand Prix +0.700s 3 Jehan Daruvala MP Motorsport +1.186s 4 Ralph Boschung Campos Racing +1.979s 5 Kush Maini Campos Racing +2.544s 6 Frederik Vesti Prema +2.940s 7 Jack Doohan Virtuosu Racing +3.380s 8 Dennis Hauger MP Motorsport +4.555s 9 Jak Crawford Hitech GP +4.578s 10 Roy Nissany PHM by Charouz +6.412s 11 Arthur Leclerc DAMS +6.886s 12 Isack Hadjar Hitech GP +7.642s 13 Enzo Fittipaldi Carlin +8.358s 14 Juan Manuel Correa Van Amersfoort Racing +13.127s 15 Clement Novalak Trident +13.743s 16 Richard Verschoor Van Amersfoort Racing +13.778s 17 Roman Stanek Trident +14.260s 18 Brad Benavides PHM by Charouz +20.500s 19 Amaury Cordeel Virtuosi Racing +35.418s