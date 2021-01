Fórmula 2: Dan Ticktum confirmado na Carlin

A Carlin anunciou que Daniel Ticktum vai ser pilotos da sua equipa na Fórmula 2 2021. O piloto britânico, que mostrou boa forma nos testes de pós-época com a equipa no Bahrein, vai ser companheiro de equipa de Jehan Daruvala, na equipa baseada em Surrey.

Esta temporada será o segundo ano de Ticktum na F2, na sequência de uma boa época de estreante em 2020. Ticktum terminou em 11º lugar na classificação geral do campeonato, reclamando a sua primeira vitória na F2 no seu evento em casa, em Silverstone. Mais três pódios confirmaram o potencial de Ticktum: “Estou realmente ansioso pela temporada que se avizinha e por trabalhar com a Carlin este ano. Tivemos três dias de testes produtivos no Bahrein e já me sinto parte da equipa. Trabalhámos muito bem em conjunto e já sabemos quais são os nossos objetivos para os testes de pré-época. A Carlin provou que tem um carro vencedor, no final da época passada e eu quero capitalizar sobre isso e lutar pelo campeonato desde o início. Mal posso esperar para iniciar a época”.

As equipas e pilotos de F2 estarão em pista para testes de pré-época no Bahrein, de 8 a 10 de março. O Bahrein será também anfitrião da abertura da época de 26 a 28 de março.