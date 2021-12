Fórmula 2, Arábia Saudita: Oscar Piastri vence corrida 2 e está mais perto do título | AutoSport

Oscar Piastri venceu a segunda corrida sprint da ronda saudita do campeonato FIA de Fórmula 2, tendo ultrapassado Jehan Daruvala depois de ter pressionado o adversário durante toda a corrida. Nem precisaria de ter ultrapassado Daruvala, já que o piloto indiano foi penalizado com 5 segundos por ter defendido a liderança na altura, fora de pista e ter ganho vantagem sobre Piastri.

Bent Viscaal herdou o segundo posto, assim como Robert Shwartzman subiu ao pódio, depois de Christian Lundgaard também ter sido penalizado durante a corrida.

Filme da corrida:

Dois toques deram origem à entrada do Safety Car após a primeira curva da segunda corrida sprint do campeonato FIA de Fórmula 2. Clément Novalak bloqueou a travagem e levou Marcus Armstrong na sua frente, originando o abandono dos dois – Liam Lawson também levou um toque, mas continuou em prova – enquanto que Guilherme Samaia foi atingido por Alessio Deledda e Ralph Boschung. Ficavam de fora, Deledda, Samaia, Novalak e Armstrong.

Na frente do pelotão manteve-se Jehan Daruvala, mas Oscar Piastri tinha conseguido ultrapassar Christian Lundgaard. O Safety Car saiu de pista e Piastri tentou ultrapassar o líder da corrida, sem sucesso.

Ainda na volta 6, Jüri Vips tentou recuperar a posição a Felipe Drugovich na reta da meta, mas bateu na traseira do carro do brasileiro e perdeu a asa dianteira, seguindo em frente na curva 1 e ficou parado na escapatória. Novo período de Safety Car.

Logan Sargeant, que tinha parado na box nas voltas iniciais, ficou parado em pista enquanto o SC ainda estava em pista.

À volta 9 o SC saiu de pista e Daruvala, pressionado novamente por Piastri, bloqueou a travagem para a curva 1 e teve de passar pela escapatória, conseguindo manter a liderança da corrida. Na volta seguinte, Lundgaard foi pressionado por Bent Viscaal e Dan Ticktum, mas depois de passar por alguma pressão durante algumas curvas, as posições não se alteraram, embora Lundgaard tenha defendido o terceiro posto fora de pista.

Ticktum perdeu o contacto com Viscal e Lundgaard e viu Robert Shwartzman a ultrapassá-lo na travagem para a última curva do circuito de Jidá.

Daruvala e Lundgaard foram penalizados com 5 segundos por terem excedido os limites de pista na curva 1 e ganho vantagem sobre os seus adversários.

Piastri não quis esperar pelo fim da corrida para herdar o primeiro lugar e ultrapassou Daruvala na travagem para a curva 27 na volta 14, mas na reta da meta o piloto indiano recuperou a posição, no mesmo momento que Shwartzman também se colocou lado a lado com Viscal, mas sem conseguir completar a manobra.

Na volta 17, Piastri colocou-se na linha de dentro na reta da meta para a travagem da curva 1 e conseguiu ultrapassar Daruvala. Mais atrás, Viscal pela segunda vez tinha de alargar a trajetória na curva 1 e embora tivesse conseguido ultrapassar Lundgaard, teve de devolver a posição.

Oscar Piastri, com mais ritmo que os adversários, ganhou uma boa vantagem para o resto do pelotão que era travado por Daruvala. Mas pouco depois, Liam Lawson perdeu o controlo da traseira do seu carro e ficou virado em sentido contrário, batido junto ao muro. Esta situação voltou a obrigar à entrada do SC e foi assim que a corrida terminou. Más notícias para Daruvala e Lundgaard, que com as penalizações de 5 segundos, perderam várias posições, terminando fora dos pontos em 14º e 15º, respetivamente.