ELMS prossegue com as 4 Horas de Le Castellet

A segunda prova do ano do European Le Mans Series (ELMS) conta com uma lista de inscritos de 43 carros, que vão competir no Circuito Paul Ricard.

As 4 Horas de Le Castellet será a segunda corrida do European Le Mans Series de 2024, composta por uma grelha de 43 carros no Circuito Paul Ricard, perto de Marselha. Agendado para domingo, 5 de maio, este evento serve como um prelúdio crucial para a muito aguardada edição 92 das 24 Horas de Le Mans, em junho.

A grelha de partida conta com um alinhamento de 128 pilotos, representando 28 equipas de 30 países diferentes.

A COOL Racing, acabada de vencer a sua primeira corrida de LMP2 em Barcelona, lidera o campeonato com a tripulação do Oreca 07 – Gibson n.º 37 inalterada. No entanto, com a ausência de Ferdinand Habsburg no segundo carro devido a lesão, a equipa enfrenta um ligeiro ajustamento, dando as boas-vindas a Paul Loup Chatin, que dividirá o n.º47 com Alejandro Garcia e Frederik Vesti.

A Algarve Pro Racing procura repetir a vitória em Le Castellet em 2023, tentando superar o segundo lugar obtido na 1.ª ronda em Barcelona.

Na categoria LMP2 Pro/Am, a AF Corse e a Richard Mille by TDS emergem como líderes, com fortes desempenhos em Barcelona, preparando o terreno para uma intensa batalha.

Em LMP3 estarão de novo os quatro pilotos lusos em competição. Miguel Cristóvão e Manuel Espírito Santo no Ligier JS P320 – Nissan n.º17 da Cool Racing; Bernardo Pinheiro no n.º8 da Team Virage e Pedro Perino no n.º88 da Inter Europol Competition.

Pinheiro venceu em Barcelona, juntamente com os seus colegas de equipa, Julien Gerbi e Gillian Henrion, alcançando o primeiro lugar do pódio na sua estreia neste campeonato.

Além disso, a grelha LMGT3 promete uma competição emocionante, com pilotos experientes e estreantes a mostrarem as suas capacidades ao volante.

O programa oficial das 4 Horas de Le Castellet tem o seu início na sexta-feira, com a primeira sessão de treinos-livres e o Bronze Test. No sábado disputa-se a segunda sessão de treinos-livres e a qualificação, ao passo que a corrida terá luz verde às 10h30 de domingo. Toda ação em pista poderá ser seguida em direto no website da competição, contando a corrida com transmissão na SPORT TV5.

Lista de inscritos, AQUI.

Foto: FocusPackMedia – Marcel Wulf