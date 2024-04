ELMS, Manuel Espírito Santo: “Estou muito contente com esta pole”

Manuel Espírito Santo alcançou a pole position para as 4 Horas de Barcelona, primeira corrida do European Le Mans Series de 2024, na classe LMP3, considerando que podia ainda ter realizado um melhor tempo, mas sublinhou a importância e a motivação de sair da frente dos adversários.

Manuel Espírito Santos assegurou a volta mais rápida na sessão de qualificação dos LMP3 em Barcelona com vista à primeira corrida da época do European Le Mans Series. O jovem piloto português foi o único a rodar abaixo do segundo 35 com o melhor tempo a ficar registado em 1.34.761s.

Ao volante do Ligier da Cool Racing, desde o início da semana, que o piloto luso já tinha mostrado que estaria na luta pelos primeiros lugares e o tempo registado hoje, demonstra isso mesmo e abre boas perspetivas para a corrida de amanhã.

“Estou muito contente com esta ‘pole’. Fiz uma volta muito boa, acho que poderia fazer ainda melhor, mas foi suficiente para sermos os mais rápidos. Sair do primeiro lugar da grelha entre os LMP3 para a primeira corrida do ano é sempre importante e uma motivação adicional para mim e para os meus companheiros de equipa. Temos quatro horas de corrida pela frente, muita coisa pode acontecer, mas pelo menos fica a certeza de que estou rápido”, referiu o jovem piloto de 20 anos.

Manuel Espírito Santo irá dividir a condução com Miguel Cristovão e Cédric Oltramare, considerando que “temos um bom conjunto de pilotos, uma excelente equipa e um ótimo carro. Todos os ingredientes reunidos para discutirmos a vitória amanhã”.

Arranca amanhã pelas 10.30h as 4 Horas de Barcelona.