ELMS, Imola: Acompanhe em direto a corrida de Guilherme Oliveira e Henrique Chaves | AutoSport

O Oreca #88 da AF Corse sai do primeiro posto da grelha de partida para as 4 Horas de Imola, segunda prova do European Le Mans Series. Dois portugueses disputam a prova italiana em duas categorias diferentes. Em LMP3 Guilherme Oliveira estará ao volante do Ligier #13 da Inter Europol Competition e Henrique Chaves aos comandos do Aston Martin AMR #95 da Oman Racing With TF Sport.