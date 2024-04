ELMS, Bernardo Pinheiro sobre da vitória em Barcelona: “um dia fantástico”

O jovem piloto algarvio Bernardo Pinheiro assinou ontem a vitória na sua estreia no European Le Mans Series.

Bernardo Pinheiro não se ficou ‘apenas’ pela ajuda à vitória e primeiro pódio da Team Virage na classe LMP3 do European Le Mans Series. O jovem piloto português estreou-se no europeu de resistência com uma vitória na categoria nas 4 Horas de Barcelona e passou a liderar a classificação geral do campeonato.

Dividindo o volante do Ligier nº 8 com Gillian Henrion e Julien Gerbi o piloto de Portimão iniciou a corrida na segunda posição, mas depois de um fantástico trabalho de equipa, foi na primeira posição que cruzou a linha de meta após quatro horas de corrida onde o trio de pilotos realizou um total de 131 voltas e fechou o duelo catalão com oito segundos de vantagem para os segundos classificados

Responsável pelo segundo turno de condução o mais jovem do trio – 20 anos cumpridos no passado mês – mostrou a excelência da sua pilotagem ao assumir o volante do 8 com um segundo de vantagem, que transformou em 27 segundos de margem para os adversários quando deixou o ‘cockpit’, uma diferença que se revelou decisiva para a obtenção da vitória. “Fizemos uma corrida perfeita…sem erros, sem exageros e onde parámos apenas para as três paragens que tínhamos previsto. Foi um dia fantástico e se me dissessem a meio da semana que podíamos deixar Barcelona na frente do campeonato e vencer a abrir a época acho que me teria rido…mas a realidade é que vencemos…que dia este!”, comentou o jovem algarvio depois do triunfo alcançado no Circuito de Barcelona-Catalunha.

Com esta vitória o Team Virage assume o comando do campeonato que prossegue no próximo dia 5 de maio no traçado gaulês de Le Castellet e onde o objetivo será naturalmente vencer de novo, pois “agora tudo muda, podemos e sabemos vencer”, como disse Bernardo Pinheiro, piloto do Autódromo Internacional do Algarve, que a 19 de outubro acolhe a derradeira ronda desta competição europeia.