ELMS: Bernardo Pinheiro já conhece os novos companheiros de equipa | AutoSport

Após ter sido um dos primeiros pilotos a assegurar um lugar para a temporada de 2024 do European Le Mans Series, Bernardo Pinheiro foi já oficialmente anunciado pelo Team Virage como um dos três pilotos que irão competir com o Ligier JSP3 com o número 8.

Vice-campeão do European Ligier Series em 2023, Bernardo Pinheiro mantém a sua ligação com o Team Virage neste novo desafio que o irá colocar entre o pelotão da classe LMP3 do ‘europeu’ de resistência, juntamente com os vencedores da Michelin Le Mans Cup na passada temporada, Gillian Henrion e Julien Gerbi.

“Fazer equipa com dois pilotos como Gillian e o Julien é sem dúvida importante para mim e também para a equipa. Eles foram Campeões na Michelin Le Mans Cup em 2023 e, tal como eu, vão fazer a sua estreia no European Le Mans Series. Irão com toda a certeza ajudar-me a ganhar ritmo o mais rápido possível fruto da experiência que já têm com o LMP3 e ao mesmo tempo a descobrir os segredos para ser ainda mais rápido. Estou desejoso que a época comece e possa voltar a sentar-me ao volante do carro”, afirmou o jovem piloto de Portimão.

Com um calendário composto por seis etapas em cinco países distintos, entre eles Portugal, Bernardo Pinheiro irá assim no seu segundo ano no paddock da ELMS alinhar nas grelhas de partida de um campeonato que reúne cerca de quatro dezenas de carros e que em 2023 teve como palco de todas as decisões o Autódromo Internacional do Algarve.