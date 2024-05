ELMS, Bernardo Pinheiro: “aproveitar todo o nosso potencial e do carro”

Paul Ricard está agora na rota de Bernardo Pinheiro, que segue para a segunda prova do ELMS deste fim de semana na liderança da classe LMP3.

Bernardo Pinheiro vai discutir no próximo fim de semana (4 e 5 de maio) aquela que será a segunda prova do European Le Mans Series 2024 e após a estreia vitoriosa em Barcelona no arranque do campeonato o piloto de Portimão terá quer repetir o bom andamento.

“Barcelona já é passado para nós”, disse Pinheiro. “Temos que pensar neste segundo desafio do ano e gerir da melhor forma a pressão acrescida de estarmos no comando do campeonato. Vamos entrar em pista da mesma forma que o fizemos em Barcelona, dando o nosso melhor e aproveitar todo o nosso potencial e do carro.”

O piloto vai, mais uma vez, dividir o volante do Ligier com Gillian Henrion e Julien Gerbi. “Paul Ricard é uma pista muito especial que se destaca pela reta Mistral e pelas curvas muito variadas que encontramos e por isso o equilíbrio do chassis em conjunto com velocidade máxima é essencial. Conseguir uma boa posição na grelha de partida será o nosso primeiro desafio para evitar toques ou incidentes na fase inicial da prova que nos podem prejudicar e atrasar. Um pouco do que temos que fazer em todas as corridas, tentar fazer cada turno o mais ‘limpo’ possível.”

O programa oficial das 4 Horas de Le Castellet tem o seu início na sexta-feira, com a primeira sessão de treinos-livres e o Bronze Test. No sábado disputa-se a segunda sessão de treinos-livres e a qualificação, ao passo que a corrida terá luz verde às 10h30 de domingo. Toda ação em pista poderá ser seguida em direto no website da competição, contando a corrida com transmissão na SPORT TV5.