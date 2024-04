ELMS Barcelona: COOL Racing estreia-se a vencer

Bernardo Pinheiro venceu entre os LMP3 a primeira ronda do European Le Mans Series, que se realizou este fim de semana em Barcelona. Juntamente com os seus colegas de equipa, Julien Gerbi e Gillian Henrion, o jovem piloto algarvio alcançou o primeiro lugar do pódio na sua estreia neste campeonato.

O céu azul e o tempo quente trouxeram uma grande multidão para assistir às 4 Horas de Barcelona, uma corrida que teve drama e emoção em toda a extensão do pelotão, com o Oreca-Gibson #37 da COOL Racing a receber a bandeira axadrezada, e a conseguir a primeira vitória geral em LMP2 no ELMS para a equipa suíça, a juntar às suas vitórias em LMP2 Pro/Am e LMP3.

Malthe Jakobsen trouxe o carro para casa e foi o primeiro a ver a bandeira de xadrez 16 segundos à frente do Oreca da Algarve Pro Racing #25 do atual campeão Alex Lynn, com Ben Hanley a esforçar-se no Oreca United Autosports #22 para garantir a última posição do pódio.

A AF Corse, atual campeã dos LMP2 Pro/Am, começou bem a sua defesa do título, com Matthieu Vaxiviere a cruzar a linha de meta para terminar em 6º da geral no Oreca #83 e com 18 segundos de vantagem sobre o Richard Mille by TDS nº 29 de Mathias Beche.

Como já referimos, a vitória dos LMP3 foi para o Ligier #8 do Team Virage, os atuais campeões da Michelin Le Mans Cup, Julien Gerbi e Gillian Henrion, juntamente com o Bernardo Pinheiro, que teve uma estreia perfeita na ELMS. Henrion recebeu a bandeira axadrezada com 8 segundos de vantagem sobre os campeões do ELMS, a COOL Racing, com Manuel Espírito Santo a somar mais 18 pontos ao único ponto que obteve na qualificação. Pedro Perino foi 25º da geral, sexto dos LMP3, com o Ligier JS P320 – Nissan a 1 volta dos vencedores,

A equipa da Formula Racing, composta por Johnny Laursen, Conrad Laursen e Nicklas Nielsen, fez história no ELMS ao tornar-se a primeira equipa a vencer na LMGT3. Foi também a primeira vitória da equipa desde Paul Ricard em 2015, na época em que venceram o campeonato LMGTE. O Ferrari 296 LMGT3 #50 cruzou a linha de meta com 12 segundos de vantagem sobre o Ferrari #86 da GR Racing, com o Lamborghini n.º 63 da Iron Lynx em terceiro.

O Porsche 911 #85 da Iron Dames liderou a partir da pole position durante as primeiras três horas da corrida, com Rahel Frey a entregar uma vantagem de 25 segundos a Michelle Gatting para a última sessão. Mas o destino pregou uma partida cruel quando o Porsche parou na saída das boxes, colocando a equipa fora da corrida.

Filme da corrida

As 4 Horas de Barcelona começaram com os 43 carros a correrem para a curva 1, liderados por Filip Urgan no Oreca #22 da United Autosports. Todos os carros, exceto um, conseguiram passar o primeiro conjunto de curvas, com apenas o Ligier #5 da RLR MSport de James Dayson a ser abalroado por outro carro, com o canadiano a recuperar rapidamente e a regressar à corrida.

O Oreca #37 da COOL Racing tinha recuperado três lugares na partida, com Lorenzo Fluxa a subir para desafiar Urgan pela liderança. Giorgio Roda liderou a classe LMP2 Pro/Am, à frente de John Falb no #24 da Nielsen Racing e de François Perrodo no #83 da AF Corse.

Julien Gerbi ultrapassou Miguel Cristóvão no Ligier #17 da COOL Racing para liderar a LMP3 com o #8 da Team Virage. Cristóvão caiu para terceiro depois de Matt Bell ter passado para a frente na 5ª volta com o n.º 11 da Eurointernational.

Na LMGT3, Sarah Bovy tirou o máximo partido da sua pole no Porsche n.º 85 da Iron Dames para liderar a classe, com Johnny Laursen em segundo.

Depois do pião na primeira curva, o dia de James Dayson não melhorou, com o canadiano a chocar com o Oreca mais rápido da Panis Racing na volta 9, deixando o seu Ligier encalhado na berma e provocando o primeiro ‘Full Course Yellow’ da corrida. Dayson não conseguiu reiniciar o seu carro e foi forçado a retirar-se.

Quando o ‘Full Course Yellow’ foi retirado, os dois carros da frente estavam lado a lado na primeira curva, depois de Fluxa ter arrancado melhor do que Urgan. O Oreca #37 da COOL Racing tomou a liderança do #22 da United Autosports, mas Urgan conseguiu manter o ritmo do novo líder, colocando o piloto espanhol sob pressão. No entanto, a corrida foi neutralizada uma volta mais tarde, quando o Vetor Sport #10 e o Oreca #47 da COOL Racing colidiram, com ambos os carros a acabarem na gravilha, tendo Ryan Cullen, no Oreca n.º 10, sido considerado culpado.

O procedimento transformou-se num Safety Car oito minutos mais tarde, uma vez que a remoção dos carros demorou um pouco mais do que o previsto. Os carros circularam durante mais 10 minutos antes de a corrida voltar a ficar verde.

O Oreca #83 da AF Corse foi considerado como tendo feito uma ultrapassagem sob bandeiras amarelas e foi-lhe atribuído um drive through como resultado, deixando Perrodo em 4º lugar na classe.

Na LMGT3, Sarah Bovy tinha ganho 20 segundos no Porsche Iron Dames #85 sobre o Lamborghini Iron Lynx #63 conduzido por Hiroshi Hamaguchi, o piloto japonês com 3 segundos de vantagem sobre Johnny Laursen no Ferrari n.º 50. Bovy apanhou um susto ao ultrapassar o Ferrari n.º 57 da Kessel Racing de Takeshi Kimura, quando o Ferrari se atravessou e houve contacto quando ambos os carros travaram na Curva 1. Não parece ter havido quaisquer danos e ambos os carros continuaram.

A liderança dos LMP2 Pro/Am passa para o Richard Mille by TDS Racing #29, com Gregoire Saucy ao volante, depois de o Oreca da Proton Competition #77 ter caído para 4º depois de uma longa paragem nas boxes. Alessio Rovera recupera o terreno perdido no Oreca #83 da AF Corse, o italiano passa Colin Noble no Oreca #24 da Nielsen Racing para o segundo lugar na Curva 6.

O Oreca #37 da COOL Racing era agora conduzido por Ritomo Miyata, com o piloto japonês a aguentar um desafio determinado de Olli Caldwell no #25 da Algarve Pro Racing e de Marino Sato no #22 da United Autosports.

Na LMGT3, Conrad Laursen, no Ferrari #50, estava a subir na classificação, passando Axcil Jefferies, no Lamborghini da Iron Lynx, para segundo por dentro na Curva 1, com apenas o Porsche #85 da Iron Dames à frente, mas Rahel Frey estava 30 segundos à frente e a fazer voltas mais rápidas do que o resto da LMGT3. Miyata perdeu a liderança quando Caldwell colocou o Oreca #25 da Algarve Pro Racing por dentro do #37 da COOL Racing na T3. No entanto, na paragem seguinte, os carros voltaram a trocar de posição, com Malthe Jakobsen à frente de Alex Lynn.

Nas paragens seguintes, a liderança mudou na LMP2 Pro/Am, com Matthieu Vaxiviere a colocar o #83 da AF Corse à frente do #29 da Richard Mille by TDS, agora conduzido por Mathias Beche.

Outro período de Full Course Yellow foi declarado a pouco mais de uma hora do fim, quando o Oreca #19 do Team Virage de Nelson Piquet Jr foi abalroado pelo Oreca #3 da DKR Engineering de Laurents Hörr, com o carro do brasileiro a ir parar à gravilha. A recuperação demorou apenas dois minutos e a corrida foi retomada.

Rahel Frey dirigiu-se para as boxes para entregar o Porsche #85 da Iron Dames a Michelle Gatting. Gatting sai da via das boxes, mas o carro pára na via de saída das boxes. A dinamarquesa arrancou para a relva e tentou reiniciar o carro, mas a sua corrida estava terminada. Outro FCY foi declarado para recuperar o Porsche de volta às boxes.

O Ferrari #50 da Formula Racing assume a liderança da LMGT3 após o desaparecimento do Porsche da Iron Dames

A 30 minutos do fim da corrida, outro FCY teve de ser utilizado para recuperar o Ligier #35 da Ultimate da gravilha. O reinício da corrida viu o #37 da COOL Racing com uma vantagem de 10 segundos sobre o #25 da Algarve Pro Racing, com Ben Hanley no #22 da United Autosports em terceiro e a aproximar-se rapidamente de Alex Lynn. Nas outras categorias, Vaxiviere tinha 19 segundos de vantagem sobre Beche na LMP2 Pro/Am, Gillian Henrion tinha 21 segundos de vantagem sobre Manuel Espírito Santo (#17 COOL Racing) na liderança da LMP3 e Nicklas Nielsen (#50 Formula Racing) tinha 17 segundos de vantagem sobre Davide Rigon no Ferrari #86 GR Racing.

No entanto, ainda havia mais drama pela frente quando uma peça da traseira do Ligier #12 da WTM by Rinaldi Racing ficou no meio da pista na T10. Oscar Tunjo teve de ir à box para reparar o carro depois de ter sido declarado um período final de FCY para recuperar os detritos do circuito.

A corrida recomeçou nos últimos 10 minutos, com Ben Hanley a aproximar-se de Alex Lynn para disputar o segundo lugar. No entanto, Lynn manteve o lugar para cruzar a linha de meta com 0,7s de vantagem sobre Hanley e 16,1 segundos atrás de Malthe Jakobsen.

Mathieu Vaxiviere e Mathias Beche terminaram com 18 segundos de diferença, com o Oreca #24 da Nielsen Racing de Albert Costa a completar o pódio da LMP2 Pro/Am.

Gillian Henrion venceu a LMP3 com mais de 50 segundos de vantagem sobre Manuel Espírito Santo, com o Eurointernational #11 de Adam Ali a conquistar o terceiro lugar no pódio da classe.

Nicklas Nielsen conquistou a primeira vitória da Formula Racing em 9 anos, com o dinamarquês a terminar 22 segundos à frente de Davide Rigon no Ferrari #86 da GR Racing, com Andrea Calderelli no Lamborghini da Iron Lynx a completar os três primeiros classificados.

A segunda ronda do European Le Mans Series 2024, as 4 Horas de Le Castellet, terá lugar no domingo, 5 de maio, no Circuito Paul Ricard, no Sul de França.