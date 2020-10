DTM/Zolder: René Rast é o novo líder

René Rast venceu as duas corridas de Zolder do DTM, e com isso passou a ser o novo líder do campeonato. Tal como já tinha feito na passada semana, voltou a vencer as duas corridas de Zolder e vai agora para Hockenheim com 19 pontos de avanço para o suíço Nico Muller. Oito eventos e 16 corridas depois, a Audi venceu 14, com a BMW a triunfar apenas em duas. Entre os destaques do fim de semana, primeiro pódio para a Audi WRT com o 3º lugar de Ferdinand Habsburg. Outra ‘Premiere’ no pódio: Robert Kubica.

Na Corrida 1 deu-se uma mudança espetacular no enredo na batalha pelo título do DTM: com a sua terceira vitória consecutiva, o piloto da Audi, René Rast ascendeu à liderança da classificação dos pilotos pela primeira vez nesta temporada. O bicampeão do DTM iniciou a 15ª corrida da época, dez pontos atrás de Nico Muller, mas virou o ‘tabuleiro’. Nico Müller terminou em sexto, e perdeu a liderança pela primeira vez desde a corrida de abertura da temporada, em Spa-Francorchamps. Em Zolder, Robin Frijns foi o único com quem Rast teve de se preocupar, tendo o holandês colocado Rast sob ataque várias vezes, acabando por ficar em segundo. Também Ferdinand Habsburg esteve bem já que com um Audi RS 5 DTM privado, o austríaco alcançou o seu primeiro pódio e da sua equipa, a Audi WRT Belgium.

Na Corrida 2 houve drama até ao fim. o Duelo René Rast/Nico Müller está agora agendado para Hockenheim. Robin Frijns já só tem hipóteses matemáticas depois de se ter visto envolvido num acidente em Zolder. Desde o início da temporada que Müller liderava a classificação dos pilotos e chegou a ter uma vantagem de 47 pontos sobre René Rast. Com os quatro triunfos em Zolder, deu a volta à situação de uma forma inesperada, mas impressionante. Agora, Rast vai para o Motodrom em Baden-Württemberg com uma margem de 19 pontos face a Müller. Para Müller, o segundo lugar na corrida de domingo foi o seu melhor resultado em Zolder. Robert Kubica provocou uma surpresa. Em virtude de uma estratégia inteligente e de manobras de ultrapassagem divertidas, o ex-piloto da Fórmula 1 chegou ao terceiro lugar, o seu primeiro pódio na sua primeira temporada no DTM.

