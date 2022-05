DTM, Lausitzring: Sheldon van der Linde comanda classificação depois mais uma vitória | AutoSport

25 quilos de lastro de sucesso não conseguiram deter Sheldon van der Linde. Após o seu sucesso no sábado, o piloto da Schubert conquistou a vitória na corrida 2 do DTM na ronda de Lausitzring. O piloto sul-africano tinha garantido a pole position na qualificação da manhã e somou mais 25 pontos para o campeonato com a segunda vitória do fim de semana.

O segundo lugar na corrida foi de Maro Engel, que também garantiu o ponto adicional da volta mais rápida. O tricampeão do DTM, René Rast terminou no terceiro lugar, o seu primeiro lugar no pódio com o Audi R8 desde o seu regresso à competição alemã.

Depois das duas vitórias em Lausitzring, Sheldon van der Linde passou a liderar o DTM com 66 pontos, 15 pontos à frente de Mirko Bortolotti que terminou em sexto lugar aos comandos do Lamborghini.

Tal como no sábado, Sheldon van der Linde cimentou a sua vitória na volta inicial, onde conseguiu manter-se longe das disputas mais acesas. Atrás, como sempre no DTM, houve muitas discussões pelas posições, especialmente na curva 1.

Felipe Fraga ficou de fora da corrida depois do Ferrari 488 da Red Bull AF Corse ter-se incendiado na sessão de qualificação.