DTM: Híbridos são o caminho

O patrão do DTM, Gerhard Berger, diz que a disciplina está a trabalhar numa especificação híbrida da unidade motriz.

No DTM já se começaram a testar combustíveis sintéticos, como parte de um esforço para incluir tecnologia mais sustentável na série, tendo estes sido utilizados pela primeira vez no final da temporada em Hockenheim.

A Audi confirmou que o combustível sintético utilizado nessa ronda reduziu as emissões de dióxido de carbono em 30%.

Em termos do desenvolvimento dos componentes da unidade motriz híbrida, Berger disse que em principio será apenas uma empresa a fornecê-los, para poupar nos custos. De acordo com o Motorsport.com, a Cosworth está muito bem posicionada para assumir essa função, pois já está envolvida no BTCC, British Touring Car Championship e nos componentes híbridos para 2022 nesta série.

Já Berger afirmou que ainda está em conversações para escolher um fornecedor para implementar esta visão: “Estamos a falar com vários fabricantes e empresas que queiram estar envolvidas no desporto motorizado e que nos ajudem a alcançar esta visão.”