Diogo Ferrão (Race Ready): “Estão garantidas grelhas cheias na GT4 South European Series”

A Race Ready e SRO lançaram o ano passado em Portugal a GT4 South European Series, uma competição internacional dedicada a automóveis da categoria GT4, numa competição que teve provas em Portugal, Espanha e França, mas que não foi o que o promotor luso, a Race Ready de Diog Ferrão, esperava: “O GT4 South European Series em 2019 foi uma grande desilusão. Simplesmente não tivemos equipas suficientes, quer do lado Ibérico, quer do lado Internacional. Nunca é apenas um erro, mas foram muitos erros juntos e também uma série de azares. Inúmeros pilotos e equipas nunca me perguntavam quanto custava, mas sim: quantas equipas são? Infelizmente nunca foram os suficientes, com sete carros em Barcelona, oito no Estoril e em Nogaro e dez carros em Jarama e no Algarve. Esse problema está resolvido à partida em 2020 pois estão garantidas grelhas cheias, uma vez que as provas serão em conjunto com outros campeonatos, com Open de Velocidade em Portugal, e nas corridas em Espanha, com competições espanholas. Para as equipas participantes em 2019 ficou uma temporada com carros de sonho e a certeza de que na nossa organização, mesmo perdendo dinheiro, os nossos compromissos com os pilotos e equipas estão em primeiro lugar. Prometemos cinco provas com transmissões em direto na TV e foi isso que aconteceu”, disse Diogo Ferrão.