CPV, Manuel Gião: “estamos motivados para lutar por bons resultados” | AutoSport

Manuel Gião e Carlos Vieira abordam a segunda ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) e Supercars Endurance com uma melhor compreensão do Mercedes AMG GT4 da Racar Motorsport e esperam poder lutar por outros resultados em Jarama, depois de algumas limitações em Portimão devidos aos problemas sentidos no carro.

Manuel Gião espera poder lutar pelos lugares do pódio nas corridas do Jarama Classic, apesar de considerar que o traçado madrileno não se adequa ao carro alemão.

O Campeão em título dos dois certames e o seu colega de equipa, Carlos Vieira, aos comandos do Mercedes-AMG GT4 da Racar Motorsport não tiveram uma estreia fácil na temporada de 2023, devido a algumas questões técnicas a deixar o duo em desvantagem face à oposição.

A equipa realizou uma profunda revisão ao Mercedes AMG GT4 e Manuel Gião está seguro de que na primeira prova espanhola da época terá já uma máquina ao seu melhor nível. “Para o primeiro evento recebemos o Mercedes muito tarde e não lhe pudemos realizar uma revisão geral como gostaríamos. Agora, nestas seis semanas, tivemos a possibilidade de verificar todo o carro e estamos muito mais bem preparados para o fim de semana de Jarama. Estou seguro de que, desta vez, não teremos contrariedades, como tivemos no Algarve e estaremos muito competitivos”, disse o piloto. “Vamos para Jarama com o intuito de nos batermos pelos lugares do pódio. Tanto eu como o Carlos e a Racar Motorsport estamos motivados para lutar por bons resultados. Mas sabemos que a concorrência é forte e de um nível muito elevado. Além disso, este traçado talvez não seja o mais favorável ao nosso carro. Seja como for, vamos dar o máximo e trabalhar para terminarmos com resultados importantes”, concluiu.

O programa oficial do Jarama Classic tem o seu início no sábado com os treinos-livres e com as qualificações, que tem o seu início às 15h20. As corridas realizam-se no domingo, a primeira às 10h15 e a segunda às 14h25, podendo ambas ser seguidas em directo nas redes sociais da competição e na A Bola TV.

Sábado

11h00 – 11h40 Treinos-Livres

15h20 – 15h35 Qualificação 1

15h40 – 15h55 Qualificação 2

Domingo

10h15 – 11h00 Corrida 1 (TV)

14h25 – 15h10 Corrida 2 (TV)