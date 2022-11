CPV Legends, Estoril: Triunfo de Francisco Gonçalves na corrida 2 | AutoSport

Francisco Gonçalves (Lotus Elise) foi o vencedor da última corrida do ano do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends. Gonçalves ganhou vantagem quando passou para a liderança do pelotão e geriu a corrida a partir desse momento, com José Paulo Sousa (BMW E36 M3) a terminar no segundo posto da classificação geral, primeiro da classe L99, e Francisco Freitas (BMW M3) conseguiu subir ao pódio absoluto, depois de ultrapassar Paulo Vieira (BMW E36 M3), que deu luta até ao fim.

Sem Luís Barros a marcar presença na última corrida do ano, Francisco Gonçalves passou para a liderança do pelotão do CPV Legends na fase inicial da prova, tendo em José Paulo Sousa o único adversário que o conseguiu acompanhar. Mesmo assim, o piloto do BMW E36 M3 viu o Lotus Elise de Gonçalves fugir-lhe conforme a corrida se desenvolveu, tendo uma desvantagem significativa para o líder. Com o terceiro classificado, Paulo Vieira (BMW E36 M3), sem conseguir encurtar a distância para o seu adversário do segundo posto, Sousa prosseguiu a corrida isolado na vice-liderança da classificação geral, sendo primeiro entre os concorrentes da classe L99. Enquanto isso, Vieira sofreu pressão até aos instantes finais da corrida por parte de Francisco Freitas (BMW M3), tendo havido troca de posições entre ambos. Freitas era o primeiro classificado da classe L90, mas queria alcançar o pódio da classificação geral, o que aconteceu na penúltima volta da corrida. Aproveitando o facto de estar mais rápido do que Vieira nessa fase, Francisco Freitas colocou o seu BMW M3 na terceira posição. Durante a última volta Paulo Vieira tentou responder, mas Freitas terminou alguns metros à sua frente.

Muito interessante foi também a discussão pelo primeiro posto da classe Super Turismo, com a luta a envolver Filipe Barreto (Honda Civic Type R Atomic), Gonçalo Inácio (Honda Civic Type R Atomic) e Filipe Ferreira (Honda Civic Type R Atomic), ainda com a inclusão de João Miguel Ribeiro (Volkswagen Golf Gti), concorrente da classe L90-2000. Estes quatro pilotos terminaram a corrida separados por curtas margens e discutiram por posições dentro das suas classes e pelo 16º posto da geral. No final foi Barreto que levou a melhor dentro deste pequeno grupo, com Ribeiro a seguir, e a vencer na sua classe, Inácio e Ferreira, que perdeu algum terreno para os demais na fase final da prova.

Artur Monteiro (Citroen Saxo VTS) liderou o pelotão da classe L99-1600, com o vencedor entre os L99-2000, José M. Almeida (Honda Integra Type R) a terminar logo atrás na classificação geral.