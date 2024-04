CPV Legends, Estoril: Ricardo Bravo e Paulo Sousa repartem vitórias

Num pelotão com 22 carros à partida, a primeira jornada das competições organizadas e promovidas pela ANPAC – Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos teve lugar no Autódromo do Estoril. As lutas foram bastantes nas duas corridas do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends, mas acabaram as vitórias a serem repartidas entre Ricardo Bravo e Paulo Sousa numa luta entre BMW M3 de gerações diferentes

A primeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends 2024 foi dominada pela luta entre os dois BMW M3 de Paulo Sousa e Ricardo Bravo. Um duelo intenso que pregou os espectadores à cadeira. A luta entre os dois pilotos promoveu a aproximação de Paulo Vieira, ficando claro que se poderia assistir às lutas entre os dois M3 E36, arbitrado pelo BMW M3 E30 de Bravo.

Mas a verdade é que o M3 E30 estava mais veloz e acabou mesmo por ultrapassar Paulo Sousa, reclamando o primeiro lugar da corrida. Aos poucos foi consolidando essa superioridade e terminou com confortável vantagem.

O pódio ficou fechado com os BMW M3 de Paulo Sousa e Paulo Vieira. Isto num Top 6 totalmente BMW, já que a seguir ficaram os BMW M3 E30 de Paulo Lima e José Meireles seguidos do BMW M3 E36 de Joaquim Soares!

Destaques para a excelente sétima posição de Gonçalo Novo ainda com o Peugeot 106 GTI, na frente de Ricardo Diniz e José Miguel Almeida (Honda Integra Type R), fechando o Top 10 o Peugeot 106 S16 de José Mota. Para lá disso, todas as posições estiveram em disputa ao longo da corrida.

Nas classes, Ricardo Bravo, Paulo Sousa e Paulo Vieira foram os melhores nos L99, seguidos de Joaquim Soares. Nos L90, Paulo Lima foi o melhor, seguido de José Meireles. Na Taça Legends 1600 o melhor foi Gonçalo Novo, seguido de Ricardo Diniz Honda Civic), José Mota (Peugeot 106 S16), Miguel Matias (Citroen Saxo) e Manuel Mota (Citroen Saxo). Na Taça Legends 2000, vitória para José Miguel Almeida (Honda Integra Type R) seguido de Pedro Lisboa (Honda Civic), Jão Ribeiro (VW Golf GTI) e Filipe Matias (Ford Puma). Nos Trophy, Pedro Bartolomeu venceu com o seu Renault Spider, na frente de outro Spider, este de José Calazans e o BMW 320iS de Luís Império.

O muito calor acabou por prejudicar a segunda manga dos Legends. Desde logo porque um dos animadores da primeira corrida foi forçado a abandonar logo na segunda volta. Com isso, Ricardo Bravo não pode repetir o duelo com Paulo Sousa que, desta forma, regressou ao topo da classificação como foi costume em 2023.

O piloto do BMW M3 E36 ainda teve alguma luta movida pelo, finalmente fiável, Ford Sierra RS500 de João Novo, mas no final da prova a diferença era assinalável e o mais que o piloto do carro negro conseguiu foi o segundo lugar final, na frente de Paulo Lima. João Novo conseguiu, assim, quebrar o domínio dos BMW M3 que, ainda assim, ficaram com os lugares depois do pódio com José Meireles a colocar o BMW M3 E30 no quarto lugar, seguido de Joaquim Soares (BMW M3 E36).

José Miguel Almeida fez uma excelente corrida e além de ganhar a Taça Legends 2000, rubricou um excelente sexto posto à geral. Uma exibição ao nível daquela que teve Tiago Ribeiro, sétimo classificado. A fechar o top 10 ficaram Pedro Bartolomeu e Miguel Matias.

Destaques para a má classificação de Paulo Vieira (apenas 12º) e para os abandonos de Luís Império (BMW 320iS), André Monteiro (Citroen Saxo Cup), Paulo Ferraz (Renault Clio 16V) e José Mota (Peugeot 106 16S). Não alinharam Luís Barros (Ford Sierra RS500), Sérgio Pinto e o seu curioso e bonito Subaru Impreza 555 e o BMW 635 CSi de Miguel Garcia.

Nas classes, vitória para Paulo Sousa nos L99, seguido de Joaquim Soares e Paulo Vieira. Nos L90, vitória sorriu a João Novo, seguido de Paulo Lima e José Meireles. Na Taça Legends 1600, vitória para Ricardo Diniz (Honda Civic) seguido de Miguel Matias (Citroen Saxo) e Manuel Mota (Citroen Saxo). Na Taça L2000, vitória para José Miguel Almeida, seguido de Tiago Ribeiro (ambos em Honda Integra Type R). Nos Trophy, vitoria para Pedro Bartolomeu, seguido de José Calazans, ambos em Renault Spider.

A próxima jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends regressa à competição no mês de maio na pista espanhola de Jerez – Angel Nieto (24 a 26 de maio).

Resultados completos, AQUI.