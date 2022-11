CPV Legends, Estoril: Luís Barros vence corrida emocionante | AutoSport

Foi preciso Luís Barros (Ford Sierra RS 500) suar para vencer a primeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends do Estoril Racing Tribute Armando Pinto, tendo como principal adversário Francisco Gonçalves (Lotus Elise), que levou a discussão do triunfo até aos últimos momentos da prova. Fechou o pódio da classificação geral, José Paulo Sousa (BMW E36 M3), que cedo se instalou nesta posição.

Luís Barros manteve a primeira posição do pelotão, seguido por Francisco Gonçalves, ambos concorrentes da classe Super Trophy, seguidos de José Paulo Sousa (BMW E36 M3), líder na classe L99. Atrás deste, seguiam Marcos Oliveira (Westefield) e Filipe Matias (Volvo 850 R) que lutavam pelo terceiro posto da Super Trophy.

Na volta 3, Marcos Oliveira alcançou o terceiro posto na classe Super Trophy, 4º classificado da geral. Mais atrás, Rui Silva (Renault Clio 2.0 16V) liderava o pelotão da classe Super Turismo, seguido de perto de Francisco Viola (Honda Civic Type R Atomic), sendo este último o líder da competição Civic Atomic Cup. João Paulo Matos (Nissan 350Z), da classe Super Extra, envolveu-se na luta entre Silva e Viola, tendo ultrapassado o piloto do Honda Civic e assumido o 19º lugar da classificação geral.

A menos de 13 minutos para o final da corrida, Francisco Gonçalves encurtou a desvantagem para o líder Luís Barros, aproveitando as ultrapassagens aos pilotos mais atrasados, colocando pressão no primeiro classificado. Durante este período, Gonçalves quase perdeu o controlo do Lotus Elise, mas voltou à carga sobre o Ford Sierra RS 500 de Luís Barros. Enquanto os dois primeiros classificados lutavam entre si, alguns pilotos encostaram em pista com problemas nos seus carros.

Entre dobragens a vários concorrentes, Barros e Gonçalves deram espetáculo, um defendendo a liderança, outro a atacar nas últimas voltas. Um pouco mais atrás, Luís Liberal (BMW M3) alcançou o quarto lugar da classificação geral, terminando no primeiro posto entre os L90.

Venceu Luís Barros com Francisco Gonçalves a levar o seu esforço até à bandeira de xadrez, mas terminou no segundo posto. O terceiro classificado à geral, e primeiro entre a classe L99, foi José Paulo Sousa.

Nos Super Turismo foi Francisco Viola quem venceu, seguido de Rui Silva, enquanto na classe L99-2000 o vencedor foi José Almeida (HONDA INTEGRA TYPE R). Entre os concorrentes da classe L99-1600 foi Artur Monteiro (CITROEN SAXO VTS) que triunfou; na classe Trophy impôs-se Luís Império (BMW 320 IS); Carlos Dias (Honda Civic) foi o mais forte entre os concorrentes da L90-1600, enquanto João Miguel Ribeiro (VW Golg GTi) nos L90-2000 e João Matos (Nissan 350Z) nos Super Extra terminaram a prova na frente das suas classes.

