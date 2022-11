CPV: José Correia e Gabriela Correia regressam para última ronda do ano | AutoSport

José Correia e Gabriela Correia vão fazer dupla no Mercedes AMG GT4 da JC Group Racing Team para a última ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) by Hankook e do Iberian Supercars Endurance (SC), que se realiza no fim de semana de 18, 19 e 20 deste mês no Autódromo do Estoril. A inscrição de José Correia e de Gabriela Correia é mais uma das novidades no fim de semana final da temporada que deverá registar a maior grelha de 2022.

Recorde-se que em 2020 estes dois pilotos [pai e filha], competiram em grande parte das jornadas do calendário do Supercars Endurance ao volante do carro germânico, repetindo agora a experiência no fecho da temporada. José Correia acredita que a filha pode ser determinante para a obtenção de um bom resultado: “Iremos encerrar a época de uma forma diferente e, de algum modo, recordar o nosso passado com o Mercedes AMG no Iberian Supercars. Desde essa altura nunca mais o conduzi, mas a Gabriela está bem mais à-vontade, depois de o guiar até agora no campeonato de montanha. Portanto, vamos ver se conseguimos um resultado interessante”.

Por sua vez, Gabriela Correia não esconde o entusiasmo de voltar a sentar-se aos comandos do Mercedes num circuito: “O meu foco sempre foi a velocidade em circuitos e a opção mais pela montanha sempre teve a ver com o facto de ser um campeonato com custos mais reduzidos. Mas já sentia a falta de competição numa pista e agora, no Estoril, vamos dar o nosso melhor para conseguir um bom resultado e discutir a vitória na nossa categoria. Adaptei-me bastante na montanha à condução do Mercedes AMG e estou na expetativa de ver o que sucederá agora…”

Esta jornada de encerramento do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) by Hankook e do Iberian Supercars Endurance (SC), cujos títulos ficarão decididos no Autódromo do Estoril, terá a primeira corrida no sábado (dia 19) e a segunda no domingo (dia 20), com a duração de 45 minutos e ambas transmitidas em live streaming