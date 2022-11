CPV/ISE, Autódromo do Estoril: Diferenças curtas no treino livre | AutoSport

Audi, Mercedes e McLaren terminaram com diferenças muito curtas na sessão de treinos livres do Campeonato de Portugal de Velocidade by Hankook (CPV) e do Iberain Supercars Endurance, no Autódromo do Estoril. A dupla Patrick Cunha/Jorge Rodrigues, no Audi R8 LMS GT4 da Veloso Motorsport, começou da melhor forma a última jornada ao registar, na manhã desta sexta-feira, o melhor tempo nos treinos livres. Numa sessão muito equilibrada, a nível de andamentos, Elias Niskanen e Manuel Gião, no Mercedes-AMG da Lema Racing, ficaram a 0.156s de diferença, e Miguel Cristóvão e Francisco Carvalho, no McLaren 570S GT4 da Araújo Competições, a 0.476.

No primeiro contacto com a pista do Estoril, antes das qualificações para as duas corridas do fim de semana que irão decidir a atribuição dos títulos, de registar o bom andamento do Mercedes-AMG de José Correia e de Gabriela Correia, autores do quarto tempo absoluto, enquanto Daniel Correia (CUPRA TCR) se destacou na classe TCR e a dupla Fábio Mota/Bruno Pires, no Porsche 911 Cup, na classe GTC.

TREINOS LIVRES

1º, Patrick Cunha/Jorge Rodrigues (Veloso Motorsport/Audi R8 LMS GT4/GT4 Bronze), 1.42.521

2º, Elias Niskanen/Manuel Gião (Lema Racing/Mercedes-AMG GT4/GT4 Pro), 1.42.677

3º, Miguel Cristóvão/Francisco Carvalho (Araújo Competição/McLaren 570S GT4/GT4 Bronze),

1.42.997

4º, José Correia/Gabriela Correia (JC Group Racing/Mercedes-AMG GT4/GT4 Bronze), 1.43.548

5º, Guillermo Aso/Tomás Pintos (SMC Motorsport/McLaren 570S GT4/GT4 Pro), 1.43.577

6º, Fernando Navarrete/Gonzalo de Andrés (SMC Motorsport/McLaren 570S GT4/GT4 Pro), 1.44.010

7º, Daniel Teixeira (JT59 Racing Team/CUPRA TCR/TCR), 1.44.034

8º, Fábio Mota/Bruno Pires (Fabela Sports/Porsche 911 Cup/GTC), 1.45.047

9º, Andrius Zemaitis (ProGT/Porsche Cayman GT4/GT4 Bronze), 1.45.734

10º, Álvaro Ramos/Leandro Ribeiro (Araújo Competição/McLaren 570S GT4/GTC), 1.45.791

11º, António Coimbra/Luís Silva (Sports & You/Hyundai Elantra N TCR/TCR), 1.46.675

12º, Oscar Pires/Tomasso Lovati (Lema Racing/Porsche Cayman GT4/GT4 Pro), 1.46.755

13º, Pedro Bastos Rezende/Quique Bordás (Garagem João Gomes/Porsche Cayman 981 MR/GT4 Pro),

1.46.796

14º, Paulo Oliveira/Alexandre Fonseca (Veloso Motorsport/Porsche Cayman GT4/GT4 Bronze), 1.48.920

Tomás Pinto Abreu/Alvaro Fontes (Tockwith Motorsport/Ginetta G50/GTC) st

PROGRAMA HORÁRIO DO CPV NO ESTORIL*

SEXTA-FEIRA (18 novembro)

14:30/14:45 – Qualificação 1

14:50/15:05 – Qualificação 2

SÁBADO

12:10/12:55 – Corrida 1 (45’)

DOMINGO

12:10/12:55 – Corrida 2 (45’)

*Hora local (Portugal continental)