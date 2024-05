CPV/IS: Francisco Mora junta-se a Miguel Lobo com novo Porsche 718 Cayman GT4

Francisco Mora e Miguel Lobo são a nova dupla para o Campeonato de Portugal de Velocidade e Iberian Supercars de 2024, representando a Veloso Motorsport e ao volante de um novo Porsche 718 Cayman GT4. A dupla aponta para o título, mas espera uma época muito competitiva.

Francisco Mora e Miguel Lobo são as novas caras do Campeonato de Portugal de Velocidade e Iberian Supercars para a categoria GT4 Pro. No ano passado ambos participaram na Porsche Sprint Challenge Iberica (PSCI), Lobo em participações pontuais e Mora a tempo inteiro, arrecadando o título com uma época perfeita. Este ano, assumem o desafio de correr na série de velocidade mais competitiva da Península Ibérica.

As competições organizadas e promovidas pela Race Ready têm crescido de forma inquestionável, tornando-se no palco preferido para os melhores talentos nacionais. Com perspetivas de uma grelha bem composta, Mora e Lobo também quiseram associar-se a estes campeonatos.

A Veloso Motorsport será, mais uma vez, a casa para os dois pilotos do norte do país, que terão a responsabilidade de levar para a pista o novo Porsche 718 Cayman GT4, que chegará em breve às instalações da Veloso, na Póvoa do Lanhoso.

Francisco Mora vem de mais do título conquistado na PSCI e este é o regresso à principal competição nacional e Mora tem vontade de conquistar novamente o título de campeão nacional. “A Veloso Motorsport lançou-me o desafio de correr este ano no CPV, com o Cayman GT4 e não pude recusar. É uma estrutura que conheço muito bem e que recebe a minha total e absoluta confiança. É a equipa certa para chegar aos primeiros lugares, como temos feito sempre até agora e acredito que teremos todas as condições para chegar o mais alto possível. Trata-se de um regresso ao CPV, numa altura em que a competição está a crescer cada vez mais, com grandes pilotos, grandes carros e grandes equipas”.

A ambição de Mora passa pela conquista do sétimo título nacional, mas o desafio é grande, com concorrência de peso. “A concorrência é forte e acredito que teremos de estar sempre ao melhor nível para conseguir o objetivo a que nos propomos. Queremos lutar pelo título, sabendo que será uma tarefa muito difícil. Mais ainda numa competição onde o Balance of Performance tem um peso muito grande. Mas estou confiante que eu e o Miguel, um excelente piloto que conheço muito bem, temos o que é preciso para estar na luta com os melhores. A primeira corrida será importante para entendermos qual o nosso nível e o nível da concorrência. Só aí poderemos ter uma ideia do que a época nos reserva. Tenho pouca experiência nos GT4, mas acredito que conseguirei adaptar-me bem.”

Para Miguel Lobo, esta é uma época especial. O piloto de Paços de Ferreira festeja o 10.º aniversário da primeira corrida com a Veloso Motorsport e este ano irá fazer uma época completa, ao lado de uma das referências da velocidade nacional. “Estou muito feliz por iniciar esta época ao lado do Francisco Mora, que considero ser um dos melhores, senão o melhor piloto da atualidade na velocidade em Portugal. É uma época especial em que comemoro 10 anos da minha primeira corrida, com a Veloso Motorsport e nada melhor do que fazer uma época completa neste muito competitivo CPV / IS”.

Miguel Lobo já não faz uma época a tempo inteiro há algum tempo, mas já tem experiência nos GT4 e acredita que conseguirá chegar rapidamente ao melhor nível. “Sei que tenho muito trabalho pela frente e que já não corro a tempo inteiro há algum tempo. Mas estou na equipa certa, com o colega de equipa certo, para depressa chegar ao melhor nível. Já pilotei máquinas GT4 e tenho perfeita noção do que me vai ser exigido ao longo do ano. Queremos ser uma das melhores duplas do campeonato e vamos trabalhar arduamente para que tal se confirme”.

As competições começam no mês de maio, com o primeiro fim de semana agendado para Jerez de la Frontera de 24 a 26 de maio. Segue-se o Estoril (13 e 14 de julho), Portimão (25 a 27 de outubro) e para terminar, novamente o Estoril (30 de novembro e 1 de dezembro). A época do Iberian Supercars, conta ainda com provas em Jarama (15 e 16 de junho) e Valência (28 e 29 de setembro).