CPV/IS: Bernardo Sousa e Carlos Vieira no projeto da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal

Está confirmada a presença da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal no Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) e no Iberian Supercars (IS), que traz para as pistas ibéricas o Toyota GR Supra GT4 EVO, partilhado por dois experientes pilotos: Bernardo Sousa e Carlos Vieira.

Assistidos pela Sports & You, que por José Pedro Fontes havia confirmado ao AutoSport uma forte aposta num projeto de relevo no CPV e IS com uma máquina GT4, os dois pilotos da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal já se estrearam na mais recente versão EVO do GR Supra GT4 no recente shakedown no Autódromo do Estoril.

Apresentado o projeto em Baltar, Bernardo Sousa acredita que o GR Supra GT4 é um carro “supercompetitivo e em conjunto com o Carlos Vieira será uma dupla de sucesso e estou muito feliz de estar com a Toyota neste campeonato. Espero que seja um ano em grande”.

Carlos Vieira sublinhou a importância deste projeto, esperando poder competir pelas primeiras posições da classificação. “É uma oportunidade fantástica este projeto da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal conjunto com a Sports & Yo. O campeonato Supercars é um campeonato que conhece muito bem, muito competitivo, dos melhores da Europa. Creio que temos o carro certo, porque já o testamos e o resultado foi muito positivo. Temos a sorte de ter sido convidados para este projeto e poder conduzir este carro é fantástico. Acho que temos uma boa oportunidade para lutar pelas posições cimeiras.”

O Campeonato de Portugal de Velocidade arranca a 25 e 26 de maio, em Jerez de la Frontera, com a primeira das quatro jornadas dupla. O calendário do Iberian Supercars apresenta três rondas coincidentes com o CPV, a que se junta uma quarta em Valência.