CPV/IS: 40 carros no Estoril

No próximo fim de semana, o Autódromo do Estoril sediará a segunda etapa do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade de 2024, com um plantel de quarenta carros divididos em sete divisões e três categorias. A categoria GT4, a mais concorrida, contará com vinte e nove carros.

A Racar Motorsport apresentará a maior quantidade de carros, com cinco Aston Martin Vantage AMR GT4. Lema Racing mudará do Audi R8 LMS GT4 para o Mercedes AMG GT4. A Mercedes será a marca mais representada com nove unidades, seguida pela Aston Martin com oito. A Ginetta terá três modelos distintos.

A grelha de partida incluirá dezoito equipas e setenta e quatro pilotos, com modelos exóticos como o Audi R8 LMS GT4, Hyundai Elantra N TCR e Ligier JS2R. O campeonato é a segunda maior competição de GT4, atraindo o interesse de grandes marcas como Aston Martin, BMW, Mercedes e Toyota, que darão suporte técnico às suas equipas.

Esta é apenas a segunda ronda da temporada do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade, mas a competitividade já ficou evidente em Jerez, onde a segunda corrida viu os três primeiros separados por menos de um segundo e meio. O equilíbrio foi notável, com os seis primeiros separados por doze segundos e os onze primeiros por trinta e três após quase quarenta e sete minutos de corrida.

A competição intensa não se limita às primeiras posições, com duelos emocionantes na divisão Cup entre Rui Miritta e Tiago Gonçalves no Porsche 911 da Monteiros Competições e a Tockwith Motorsport. Daniel Teixeira no Hyundai Elantra N TCR e os embates na divisão GTX entre os Ginetta, o Ligier JS2R da Chefo Sport, e o Porsche Cayman MR da Speedy Motorsport também prometem emoções.

Quem acompanhar as corridas no Autódromo do Estoril ou pela transmissão televisiva pode esperar momentos intensos e emocionantes.

O paddock do Autódromo do Estoril será o ponto de encontro do fim de semana, com diversas atividades e atrações. A Aston Martin Lisboa e a NAPA promoverão eventos, e haverá exibição de carros icónicos da marca britânica. Um grande ecrã na praça de alimentação permitirá aos fãs acompanhar as corridas enquanto desfrutam de comidas e bebidas.

Um destaque será o Pit Walk for Fans no domingo, das 13h40 às 14h40, onde os fãs com bilhete de paddock poderão visitar as boxes, interagir com os pilotos e ver os carros de perto. Os bilhetes custam 15 euros por dia ou 20 euros para o fim de semana, disponíveis no site da BOL, Worten e FNAC. Crianças menores de 16 anos têm acesso gratuito se acompanhadas por um adulto.

Há muitos motivos para visitar o Autódromo do Estoril no próximo fim de semana.

Lista de Inscritos AQUI