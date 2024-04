CPV/Iberian Supercars: Carlos Vieira e Bernardo Sousa testam Toyota Supra GT4 da Sports&You

Terminaram as férias para o pelotão do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV), com a realização do Test Day no Autódromo do Estoril, com vários pilotos e equipas a marcarem presença, alguns preparando o regresso à competição, outros para sentirem o ‘pulso’ às competições promovidas pela Race Ready e estudarem a sua entrada.

Uma das maiores surpresas do dia é o teste do Toyota Supra GT4 da Sports&You, numa aposta forte da estrutura de Baltar, como o AutoSport deu conta em fevereiro passado. O modelo nipónico teve Carlos Vieira e Bernardo Sousa, que participou com Hugo Magalhães na prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno do Rally Raid Portugal.

Além destes, também Daniel Teixeira experimentou um Hyundai no traçado do Estoril, assim como a BMW Espanha teve Nerea Martí e José Manuel de los Milagros ao volante de um carro germânico, entre outros, como os jovens da FPAK Junior Team.