CPV/Iberian Supercars: Araújo Competição anuncia dupla

A primeira prova do Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars España será realizada no Circuito de Jerez nos dias 25 e 26 de maio.

O jovem Guilherme Lemos, por seu lado, tem uma abordagem mais arrojada, muito embora reconheça que que terá de lidar com uma oposição muito forte. “Este campeonato tem pilotos muito fortes e a temporada deste ano terá um plantel com um nível ainda mais elevado. É muito competitivo e é a melhor competição de pista da Península Ibérica. Será uma época de grandes novidades, mas vou para à pista para tentar andar o mais à frente possível e vencer”.

Vasco Oliveira sublinha a qualidade do Iberian Supercars e as suas condições para este passo na sua carreira, admitindo que 2024 será uma temporada de adaptação a um novo ambiente. “Os GT4 são carros muito interessantes e que promovem uma boa adaptação às suas exigências, para além de serem de marcas premium, o que é muito aliciante. O campeonato é muito interessante e muito competitivo, sendo um novo desafio para mim. Estou consciente de que terei muito a aprender, pretendendo evoluir consistentemente para poder dar o meu melhor”, afirmou.

A Araújo Competição é uma das protagonistas do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade, tendo no ano passado vencido o ceptro da divisão GTX e da categoria GTC, então com um Aston Martin Vantage AMR GT4 pilotado por Álvaro Ramos e Fernando Soares, que se seguiu ao título da GT4 Bronze em 2022 com um McLaren 570S GT4 dividido por Miguel Cristóvão e Francisco Carvalho.

