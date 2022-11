CPV, Estoril: Tomás Pinto Abreu no Ginetta G50 da Tockwith Motorsport | AutoSport

Tomás Pinto Abreu vai fazer a sua estreia no Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) by Hankook, este próximo fim de semana (18/19 e 20), na jornada de encerramento da época, no Autódromo do Estoril, aos comandos de um Ginetta G50 da Tockwith Motorsport.

Pinto Abreu, cuja carreira adquiriu notoriedade com a participação em três edições da Production Cup (Group 1 Portugal), sagrando-se vencedor de duas consecutivas (2019 e 2020), vai competir agora com o Ginetta, inscrito na categoria GTC, numa altura em que procura estruturar o seu projeto desportivo para 2023.

“Estou a encarar estas duas corridas como uma experiência para me servir de análise em relação ao futuro e depois decidir em que carro apostar, em princípio para um campeonato de GT. Tive várias hipóteses em aberto para esta jornada, mas acabei por escolher o Ginetta”, explicou o jovem piloto de 23 anos de Cascais, entusiasmado com a estreia na jornada conjunta do CPV/Iberian Supercars Endurance e no Ginetta da equipa britânica Tockwith Motorsport. “Espero adaptar-me ao carro o mais rapidamente possível, para depois tentar perceber se será uma boa opção em termos de futuro. Claro que o objetivo será andar o mais rápido possível para, caso surja a oportunidade, terminar com um bom resultado”.

As duas corridas, com a duração de 45 minutos, sábado e domingo próximos, pontuáveis no CPV e também no Iberian Supercars Endurance, poderão ser visionadas em live streaming.

PROGRAMA HORÁRIO DO CPV/ISE NO ESTORIL

SEXTA-FEIRA (18 novembro)

11:25/12:05 – Treinos Livres

14:30/14:45 – Qualificação 1

14:50/15:05 – Qualificação 2

SÁBADO

12:10/12:55 – Corrida 1 (45’)

DOMINGO

12:10/12:55 – Corrida 2 (45’)