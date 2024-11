CPV, Estoril – As contas dos títulos

O Campeonato de Portugal de Velocidade de 2024 tem no próximo fim-de-semana o seu fim, no Autódromo do Estoril, havendo ainda muitos títulos por atribuir.

Tem sido uma temporada entusiasmantes, com diversas equipas a vencer nas diferentes categorias e divisões, depois de estoicas batalhas, o que garante que o último evento da época seja de emoções fortes, durante o qual a diferença entre o sucesso e o fracasso poderá medido em apenas alguns décimos de segundo.

GT4 – quase tudo por decidir

A GT4 proporcionou grandes lutas em pista e chega à última prova do ano ainda com inúmeros títulos, muito embora César Machado e Jan Durán, que venceram os cetros do Iberian Supercars e do Supercars Jarama RACE, partam como grandes favoritos para a mais sucessos na categoria geral e da divisão GT4 Pro.

Francisco Mora, aos comandos de um Porsche 718 Cayman GT4, é o principal oponente do duo do Toyota GR Supra GT4 da Speedy Motorsport, mas os trinta e quatro pontos que tem de recuperar nas contas da categoria GT4, quando estão cinquenta e quatro em disputa, poderão ser uma montanha demasiado grande para escalar, muito embora não seja uma impossibilidade.

Na GT4 Pro a diferença entre os dois primeiros da tabela é mais curta, vinte e quatro pontos, mas ainda assim o piloto da Veloso Motorsport, que volta a fazer equipa com Gonçalo Fernandes, terá de ter um fim-de-semana perfeito para poder celebrar o título no domingo.

Manuel Gião e Mathieu Martins têm ainda possibilidades matemáticas de conquistarem os dois campeonatos, mas para que a dupla do Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport acedesse a esse cenário, teria de acontecer um verdadeiro cataclismo ao duo do Toyota da Speedy Motorsport.

Na GT4 Bronze, Jorge Rodrigues e Patrick Cunha chegam à etapa do Autódromo do Estoril com o título no bolso, depois de uma temporada impressionante com o Audi R8 LMS GT4 da Veloso Motorsport, que se traduziu em três vitórias, pecúlio que a equipa bracarense quererá ampliar este fim-de-semana.

O grande interesse da divisão será verificar se Luís Liberal, que está no quinto posto, consegue alcançar o o Vice-Título, algo que não será fácil, uma vez que está a cinquenta e dois pontos dos segundos classificados, mas o degrau mais baixo do pódio é uma possibilidade forte, uma vez que o piloto do Toyota GR Supra GT4 da Speedy Motorsport está a apenas vinte pontos dos titulares do terceiro posto.

Igor Sorokin e Keith Gatehouse, fruto da boa temporada que realizaram no Iberian Supercars, onde conquistaram o ceptro, lideram também a divisão GT4 Am do Campeonato de Portugal de Velocidade. No entanto, ao não tomarem parte na ronda final da competição final, o duo do Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team está exposto a Miguel e André Nabais, que estão a apenas vinte e um pontos. Aos irmãos do Porsche 718 Cayman GT4 basta ficar ambas as corridas no pódio para garantirem o título, mas isso nunca é um dado adquirido em corridas tão disputadas como estas.

Por seu lado, numa situação muito semelhante está o duo da Racar Motorsport, Ruben Vaquinhas e Pedro Bastos Rezende, que poderá chegar ao Vice-Titulo. Para isso teria de ter um fim-de-semana quase perfeito, com duas vitórias, sendo mais provável com os homens do Aston Martin Vantage AMR GT4 consigam o terceiro posto da classificação final da GT4 Am, o que já lhes garante um convite para a gala da FPAK.

GT4 Pro

1 César Machado / Jan Durán – Toyota – Speedy Motorsport 119

2 Francisco Mora – Porsche – Veloso Motorsport 85

3 Guillermo Aso / Filip Vava – Mercedes AMG – NM Racing Team 80

4 Manuel Gião / Mathieu Martins – Aston Martin – Racar Motorsport 74

GT4 Bronze

1 Patrick Cunha / Jorge Rodrigues – Audi – Veloso Motorsport 114

2 Nil Montserrat / Alberto de Martín – Mercedes AMG – NM Racing Team 104

3 Héctor Hernández / Borja Hormigos – BMW – Autoworks Motorsport 74

GT4 Am

1 Keith Gatehouse / Igor Sorokin – Mercedes AMG – NM Racing Team 116

2 André Nabais / Miguel Nabais – Porshce – Speedy Motorsport 95

3 Rafael Muncharaz – McLaren – SMC Motorsport 88

GT4

1 César Machado / Jan Durán – Toyota – Speedy Motorsport 111

2 Francisco Mora – Porsche – Veloso Motorsport 77

3 Guillermo Aso / Filip Vava – Mercedes AMG – NM Racing Team 72

4 Manuel Gião / Mathieu Martins – Aston Martin – Racar Motorsport 65

Turismos – Daniel Teixeira à procura do bicampeonato

Daniel Teixeira tem o título de TCR assegurado, mas na geral de Turismos tem ainda que confirmar o seu ascendente, muito embora não seja uma tarefa que não muito complicada, se é que isso se pode dizer no mundo das corridas de automóveis.

Rodrigo Ferreira e João Oliveira, ambos do FPAK Junior Team, têm noventa e um pontos, estando a quarenta e seis do piloto da Hyundai Elantra N TCR da JT59 Racing Team, o que os deixa com possibilidades matemáticas de vencer o título.

No entanto, os jovens pilotos dificilmente poderão alcançar o ceptro, mas luta entre eles pelo Vice-Título da categoria geral de Turismos será um bom motivo para seguir as lutas dos Ginetta G40.

Rodrigo Ferreira e João Oliveira são também os grandes protagonistas na luta pelo ceptro da divisão TC, estão os dois separados por apenas três pontos, com vantagem para o primeiro. Mas aqui terão também a companhia de Henrique Moura de Oliveira, que a catorze pontos do líder, pode ter uma palavra a dizer.

TC

1 Rodrigo Ferreira – Ginetta G40 – FPAK Junior Team 123

2 João Oliveira – Ginetta G40 – FPAK Junior Team 120

3 Henrique Moura de Oliveira – Ginetta G40 – FPAK Junior Team 109

Turismo

1 Daniel Teixeira – Hyundai – JT59 Racing Team 137

2 Rodrigo Ferreira – Ginetta G40 – FPAK Junior Team 91

2 João Oliveira – Ginetta G40 – FPAK Junior Team 91

3 Henrique Moura de Oliveira – Ginetta G40 – FPAK Junior Team 85

GTC – Miritta à procura da perfeição

Rui Miritta tem tido um ano praticamente perfeito, conquistando todos os títulos que disputou no Iberian Supercars e Supercars Jarama RACE e está em muito boa posição para garantir mais dois ceptros para o seu palmarés.

O da Cup está já assegurado, e o da categoria geral GTC está muito perto de o ser também, onde tem uma vantagem de cinquenta um pontos sobre Andrius Zemaitis, no Porsche Cayman GT4 preparado pela Speedy Motorsport. Ao piloto do Porsche 911 da Monteiros Competição basta terminar na primeira corrida para assegurar o ceptro da geral e fazer o pleno.

Já na divisão GTX, o cenário é bastante distinto, havendo três candidatos ao título separados por vinte pontos.

Andrius Zemaitis é o líder, mas o duo do Ginetta G50 da Tockwith Motorsports, Simon Moore e Tomás Pinto Abreu, está a apenas seis pontos, tudo sendo possível entres estes candidatos, uma vez que dependem apenas deles próprios.

Henrique Cruz, em Ginetta G55 também da equipa inglesa, tem uma tarefa mais difícil, mas numa divisão tão disputada como a GTX, nada está garantido e o ex-piloto do FPAK Junior Team, com um bom fim-de-semana, pode muito bem ser o grande vencedor no final de domingo.

GTX

1 Andrius Zemaitis – Porsche – Speedy Motorsport 98

2 Simon Moore / Tomás Pinto Abreu – Ginetta – Tockwith Motorsports 92

3 Henrique Cruz – Ginetta – Tockwith Motorsports 78

GTC

1 Rui Miritta – Porsche – Monteiros Competições 128

2 Andrius Zemaitis – Porsche – Speedy Motorsport 77

Marcus Fothergill / Dave Benett – Porsche – Tockwith Motorspors 76

Campeonato de Equipas – Luta sem quartel

No Campeonato de equipas tudo estar por decidir, com as três primeiras equipas separadas por apenas catorze pontos, quando estão ainda em disputa cinquenta, o que permite que qualquer uma delas esteja dependente apenas de si para almejar o ceptro deste ano.

A Speedy Motorsport está no primeiro posto com uma vantagem de oito pontos para a Veloso Motorsport, estando a Racar Motorsport um pouco mais atrás. Cada equipa terá dois carros nomeados para somar pontos, havendo inúmeras possibilidades para que cada uma delas se torne campeã.

EQUIPAS

1 Speedy Motorsport 126

2 Veloso Motorsport 118

3 Racar Motorsport 112

As lutas pelos títulos são só por si motivo para os adeptos de automobilismo rumarem ao Autódromo do Estoril nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, sendo o acesso à bancada A gratuito. Para aceder ao exclusivo mundo do paddock e dos bastidores, participando em todas as actividades previstas, será preciso apenas um passe que terá o acessível custo de 20€ para todo o fim-de-semana (sábado e domingo) e de 15€ para um só dia.

Tanto o passe diário como o de dois dias, podem ser adquiridos no site da BOL.pt, ou fisicamente em qualquer balcão de venda da FNAC ou Worten em todo o país, até ao dia 29 de Novembro. Nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, os bilhetes de paddock estarão apenas disponíveis para compra na bilheteira do circuito.

No domingo, todas as corridas terão transmissão televisiva em directo nas redes sociais Facebook e Youtube da Race Ready. Serão também emitidas, as duas corridas em directo do Campeonato de Portugal de Velocidade, em Portugal pela A Bola TV e em Espanha pela DAZN.