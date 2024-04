CPVC, Estoril: Rui Costa somou dois triunfos na estreia de nova montada

Rui Costa estreou um Ford Escort RS MKII que manteve o registo do piloto de 2023 ao permitir vencer as duas corridas do fim de semana do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos na ronda inaugural da temporada de 2024, o Cascais Racing Weekend que teve como palco o Autódromo do Estoril.

Apesar de mais uma “pole position”, João Macedo Silva voltou a enfrentar um Porsche 911 RSR renitente e registou, uma vez mais, dois abandonos numa jornada em que o piloto nortenho tinha grandes expetativas.

As duas vitórias conquistadas por Rui Costa na estreia do Ford Escort RS MKII, foram valorizadas pela excelente oposição de João Novo, este ao volante do habitual Ford Escort RS MKI amarelo. Até os pneus darem dor de cabeça ao piloto do Escort MKI, esteve na discussão da primeira posição. Sempre com a traseira a escorregar, João Novo acabou por deixar de ter argumentos para impedir a vitória de Rui Costa.

Nesta altura, já tinha ficado fora de prova o João Macedo Silva (Marco Lacerda não alinhou com o Mazda RX2 Capella). A honra dos carros germânicos vindos de Weissach foi defendida por Bruno Santos e Cláudio Vieira. Os dois Porsche 911 RS estavam bem na frente do 930 Turbo de Pedro Bethencourth, quando as bandeiras amarelas saíram para assinalar a presença do carro de Tiago Santos parado na gravilha.

Bruno Santos e Claúdio Vieira andaram a trocar galhardetes até aquele momento em que Tiago Santos (Porsche 911) abandonou, deixando António Soares (Ford Escort RS 1600) sozinho na luta com Claúdio Vieira e João Cruz, este ao volante do seu Ford Escortr RS 1600 do grupo 5. A exuberância da pilotagem de Vieira acabou por o colocar nos escapes do Ford de João Cruz. Tentou lutar pelo pódio, mas acabou por ficar no sexto posto. Já o pódio só ficou definido nos derradeiros metros da prova, quando o Porsche de Bruno Santos chegou ao terceiro lugar, às custas de António Soares.

Contas feitas às classes, Rui Costa venceu nos H75 seguido de Bruno Santos, António Soares e Cláudio Vieira. José Filipe Nogueira (Ford Escort RS MKI), Tiago Santos e João Silva foram os pilotos que abandonaram. No Grupo 5, vitória para João Novo, seguido de João Cruz. Nos H71, José Nogueira e o Lotus Elan de Vítor Costa foram os melhores dos H71.

Na segunda corrida, Rui Costa faz uma má partida e caiu para o final do pelotão, juntando-se a João Macedo Silva, que saiu do fim da grelha devido ao abandono na primeira corrida. As recuperações foram sendo aqui e ali dificultadas pelos adversários. Porém, Rui Costa mostrou a competitividade do Ford Escort RS MKII e em duas voltas chegou ao segundo lugar, contando com a ajuda dos problemas no Porsche de Bruno Santos.

Por seu turno, João Novo esticou o andamento lá na frente e o pódio ficou estabelecido com os dois Ford e o Porsche. O calor costuma ser um problema para os Porsche e, depois de Bruno Santos, foi a vez do 930 Turbo de Pedro Bethencourth abandonar a prova.

João Macedo Silva decidiu poupar a mecânica do 911 RSR e a máquina de Weissach ia correspondendo. O Porsche laranja ia pressionando o Ford preto, verde e vermelho, enquanto na frente seguia o “camisola amarela”, João Novo. Usando a maior velocidade de ponta, Macedo Silva passou Rui Costa e dedicou-se ao ataque a João Novo. Rapidamente se encostou ao Ford e, claro, na reta da meta, chegou ao primeiro lugar.

Porém, estava muito calor e apesar do Porsche se começar a distanciar e do Ford de Rui Costa ter passado pelo Escort de João Novo com pneus já cansados, a corrida ainda não estava decidida. Todos com grandes dificuldades com os pneus foram dando espetáculo até que o Porsche 911 RSR voltou a amuar, roubando-lhe mais uma vitória. Por seu turno, José Filipe Nogueira, fez um pião e perdeu o comando dos H71.

A prova ficou decidida nesse momento e Rui Costa levou para casa mais uma vitória, seguido de João Novo e de António Soares. Um pódio 100% ocupado por modelos da marca da oval azul. Em termos de classes, Rui Costa venceu os H75, seguido de António Soares, Claúdio Vieira e Lucas Vieira. No Gr.5 Vitória para João Novo, seguido de João Cruz. Nos H71, com o pião, José Filipe Nogueira perdeu a liderança para o Lotus Elan de Vítor Costa.

A próxima jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos regressa à competição no mês de maio na pista espanhola de Jerez – Angel Nieto (24 a 26 de maio).

Resultados completos, AQUI.