Competições da ANPAC arrancam no Estoril no próximo fim de semana

O próximo fim de semana marca o regresso às pistas das competições organizadas e promovidas pela ANPAC – Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos, com quase 80 inscritos prontos a arrancar a temporada no Autódromo do Estoril, divididos entre os Campeonatos de Portugal de Velocidade 1300, Clássicos, Legends e Super Legends.

O Cascais Racing Weekend terá casa cheia com quase 80 pilotos inscritos nas quatro competições da ANPAC, a primeira de cinco jornadas duplas da temporada de 2024, que se espraiam entre abril e outubro com passagem pelo Autódromo do Estoril, Autódromo Internacional do Algarve e a sempre ambicionada visita ao Circuito Internacional de Vila Real. E o ano de 2024 oferece, ainda, a competição numa pista internacional, no caso o Circuito de Jerez – Angel Nieto.

A grande novidade de 2024 reside na nova categoria Stock Cup. Destinada a viaturas com ano de fabrico entre 2003 e 2008 e equipadas com motores atmosféricos até 1400 cm3, estarão integradas no Campeonato de Portugal 1300 sendo a categoria 6. Os veículos em questão devem ter montados os sistemas de segurança segundo a regulamentação FIA/FPAK e as alterações técnicas são muito limitadas e descritas no regulamento disponível em www.stockcup.pt.

Assim, o Campeonato de Portugal 1300 terá sete categorias, a saber, Categoria 1 Desafio ANPAC (Desafio Punto, Desafio Starlet e Grupo 1 Nacional); Categoria 2 (Clássicos até 1971), Categoria 3 (Clássicos até 1975), Categoria 4 (Clássicos atá 1981), Categoria 5 (Legends 85/90/99), Categoria 6 (Stock Cup) e Taça 1000 (todas as viaturas até 1050 cm3).

Para o Campeonato de Portugal de Clássicos estão alinhadas sete categorias. Categoria 1 (H65), Categoria 2 (H71), Categoria 3 (H75), Categoria 4 (H81), Categoria 5 (H85), Categoria 6 (Gr.5) e Categoria 7 (Gr. 1/3). Entre os concorrentes do Campeonato de Portugal Legends estão previstas as seguintes categorias: Legends 90, Legends 99 e Legends Trophy. Depois há, ainda, duas Taças: Taça Legends 1600 (que agrupa os carros dos L90, L99 e LTrophy até 1600 cm3) e Taça Legends 2000 (carros dos L90, L99 e LTrophy até 2000 cm3).

Finalmente, o Campeonato de Portugal Super Legends contará com os Honda Civic da Type-R Legacy Cup a que se juntam as quatro categorias: Super Turismo, Super Trophy 2000, Suoper Trophy +2000 e Super Extra.

Será assim o edifício dos Campeonatos de Portugal geridos pela ANPAC, com categorias para todo o tipo de viaturas, tendo como principal objetivo oferecer um palco onde todos os que desejem competir com o seu automóvel o possam fazer.

Como é tradição nas provas da ANPAC, poderá seguir toda a ação do fim de semana de competição no Autódromo do Estoril através da transmissão em direto das corridas nas redes sociais da associação..

Calendário 2024:

Campeonatos de Portugal 1300, Clássicos, Legends e Super Legends

13 e 14 abril – Cascais Racing Weekend (Estoril)

24 a 26 maio – Jerez Angel Nieto

28 a 30 junho – Circuito Internacional de Vila Real

14 e 15 setembro – ANPAC (Estoril)

25 a 27 de outubro – Algarve Classic Festival (Portimão)

Horário CASCAIS RACING WEEKEND

Sábado, 13 de abril

10.05 – 10.30 – Treino (CPV1300)

10.40 – 11.05 – Treino (CPVSL)

12.05 – 12.30 – Treino (CPVC)

12.40 – 13.05 – Treino (CPVL)

14.00 – 14.25 – Qualificação (CPV1300)

15.05 – 15.30 – Qualificação (CPVSL)

15.40 – 16.05 – Qualificação (CPVC)

16.15 – 16.40 – Qualificação (CPVL)

Domingo, 14 de abril

09.00 – 09.25 – Corrida 1 (CPV1300)

10.45 – 11.10 – Corrida 1 (CPVSL)

11.40 – 12.05 – Corrida 1 (CPVC)

12.35 – 13.00 – Corrida 1 (CPVL)

14.25 – 14.50 – Corrida 2 (CPV1300)

16.20 – 16.45 – Corrida 2 (CPVSL)

17.15 – 17.40 – Corrida 2 (CPVC)

18.10 – 18.35 – Corrida 2 (CPVL)