CPV, Bernardo Sousa: “Estamos no bom caminho”

O circuito do Estoril recebeu a segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Iberian Supercars, onde a TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal destacou-se. Com um Toyota GR Supra GT4 EVO, preparado pela Sports&You, a equipa conquistou a sua primeira vitória geral.

Apesar dos incidentes nos treinos livres, os resultados nos treinos cronometrados mostraram a competitividade do carro e dos pilotos. Na primeira qualificação, César Machado, da Speedy Motorsport, garantiu a pole position, com Bernardo Sousa, da TOYOTA GAZOO Racing, próximo a conseguir o segundo tempo. Na segunda qualificação, Jan Durán, da Speedy, ficou em segundo e Carlos Vieira em quarto, confirmando a competitividade dos Toyota.

No domingo, a equipa conseguiu a primeira vitória da temporada. Bernardo Sousa arrancou bem e agarrou a liderança, que Carlos Vieira manteve até o final. Na segunda corrida, Carlos Vieira iniciou bem, mas um Safety Car e um Handicap de 10 segundos alteraram a face da corrida. Bernardo Sousa recuperou até o segundo lugar na categoria Pro, mas uma penalização pós-corrida retirou a dupla do pódio, destacando, no entanto, a excelente performance da equipa.

Carlos Vieira fez um balanço positivo do fim de semana, reconhecendo as dificuldades no arranque dos trabalhos: “Foi um fim de semana um pouco difícil para nós. Tivemos algumas dificuldades em encontrar a afinação ideal, devido às interrupções nos treinos livres. Na primeira corrida conseguimos uma excelente vitória. Ainda não tínhamos encontrado o melhor compromisso de afinação, mas esta vitória mostrou-nos que éramos capazes de vencer, em circunstâncias mais desafiadoras. Na segunda corrida, a Sports & You fez um excelente trabalho, encontramos uma boa afinação e conseguimos mostrar o nosso ritmo. Este pódio torna-se ainda mais saboroso, pois assim, com este andamento, seremos capazes de lutar por vitórias durante o resto da época”

Bernardo Sousa também estava satisfeito com o fim de semana, enaltecendo o resultado mas também a evolução do carro, estando cada vez mais adaptado às exigências das pistas:

“Fim de semana extremamente positivo, pois conseguimos melhorar o carro e conseguimos a primeira vitória com a Toyota, no Estoril, o que é sempre especial. Mais ainda com tanto público nas bancadas. Na segunda corrida foi mais difícil, com mais confusão devido à entrada do Safety Car, o que nos fez perder a margem que o Carlos construiu enquanto esteve na liderança. Com o handicap de 10 segundos que nos foi aplicado, perdemos um bocadinho, mas fomos à luta e conseguimos o segundo lugar na nossa divisão. Ainda há trabalho a fazer no nosso Toyota GR Supra GT4, mas os passos dados este fim de semana, mostram que estamos no bom caminho.”