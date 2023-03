CPM : António Rodrigues conquista pódio absoluto na Rampa Porca da Murça | AutoSport

Foi um arranque de temporada positivo para António Rodrigues. A “Bala do Douro” voltou a provar na Rampa Porca de Murça, prova de arranque do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group ter andamento para estar a luta pelas vitórias.

Cada vez mais capaz de extrair todo o potencial do seu belo e competitivo Silver Car EF10, António Rodrigues foi o mais forte no sábado, estabelecendo as melhores marcas absolutas nas duas subidas realizadas, mas, na jornada decisiva de domingo, um toque condicionou a sua prova, conquistando, mesmo assim, um bom 3º lugar absoluto.

“Durante a 1ª Subida de Prova e quanto estávamos prontos para atacar um pouco mais, alarguei um pouco mais a trajetória numa das curvas finais, acabando por danificar a roda do carro., o que acabou por me condicionar no que faltava da prova. A FR Power fez um excelente trabalho a tentar recuperar o carro, mas, achamos melhor não exagerar, para resguardar o carro e evitar problemas mais graves”.

Os tempos obtidos revelam isso mesmo. Ao contrário do que é habitual em António Rodrigues da NJ Racing/Lusimed não melhorou a sua marca da primeira para a terceira subida de prova, sendo apenas uma décima de segundo mais lesto na 2ª Subida, em relação à inaugural, mas piorando 1,3 segundos na derradeira vez que galgou os 4,2 quilómetros do traçado de Murça.

A prestação permitiu-lhe mesmo assim, garantir o 3º lugar na geral, subindo ao pódio em Murça e recolhendo pontos importantes para o campeonato.

“3º lugar não nos deixa eufóricos, mas do mal o menos. Com o que aconteceu, acaba por ser um resultado que aceito e que poderá vir a ser útil num campeonato que tem tudo para ser muito disputado. Já foi um começo muito melhor do que o ano passado, época em que não conseguimos pontuar nas três primeiras provas. Agora, tenho de trabalhar mais e dar tudo nas próximas corridas!”.

António Rodrigues deixou uma palavra final de agradecimento “ao Rui e a toda a equipa da FR Power, ao Silvestre e à Silver Car, que estiveram em Murça para nos apoiar, à NJ Racing, depositando aqui toda a minha alegria pelos resultados fantásticos da Rute e dos Nunos, agradecendo ainda à minha família e a todos os nossos patrocinadores!”

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, ruma agora a Guimarães, para disputar a Rampa da Penha Paisagem Protegida. A 2ª prova da temporada está aprazada para os dias 1 e 2 de abril e será organizada pelo Demoporto.