Lema Racing anuncia pilotos para o Audi R8: Bruno Pires e Duarte Pinto Coelho

A Lema Racing participará este ano com um terceiro carro ao longo de toda a temporada do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade, uma Audi R8 LMS GT4 que será dividido por uma entusiasmante dupla – Bruno Pires e Duarte Pinto Coelho.

A formação eslovena tem mostrado ser uma das grandes forças da competição, com um título de pilotos conquistado em 2022 e um de equipas em 2023 e este ano volta a ter ambições, com dois Mercedes AMG GT4, a que se junta o carro de Ingolstadt que será inscrito na divisão GT4 Pro.

Para o Audi, a Lema Racing reuniu uma dupla que mescla a experiência com a juventude – de um dos lados estará Bruno Pires, Campeão de GTC em 2022, um piloto que conhece bem o campeonato, tendo pilotado desde Porsches 911 Cup e 718 Cayman GT4 RS, até o Ginetta G55 GT4 que usou ao longo de quase toda a temporada passada.

Do outro, estará Duarte Pinto Coelho, um jovem que brilhou no karting – é o Campeão de Portugal de Karting, Vencedor da Taça de Portugal de Karting e do Open de Portugal de Karting, sempre na classe Junior e de 2020 – tendo o ano passado feito parte do FPAK Junior Team, onde brilhou aos comandos dos ágeis Ginetta G40, mostrando ser um talento de futuro.

Numa temporada em que a concorrência promete ser ainda mais forte que no passado, Bruno Pires tem desideratos ambiciosos, prometendo, igualmente, ajudar o seu jovem colega de equipa na sua adaptação a uma nova categoria.

“O meu objetivo é fazer sempre o meu melhor. Sendo o piloto mais experiente dos dois, vou tentar ajudar o Duarte a mostrar todo o seu talento – farei com ele o que gostaria que, um dia, ele fizesse com um filho meu. O campeonato está muito forte, mas acredito que formaremos uma dupla competitiva e temos na Lema Racing e no Audi os meios para sermos rápidos e consistentes. Vamos para cada fim de semana com o intuito de lutar pelo pódio, sabemos que não será fácil, mas vamos dar o máximo”, sublinhou Bruno Pires.

Por seu lado, Duarte Pinto Coelho continua a fazer parte da FPAK Junior Team e está determinado em aproveitar esta oportunidade, evidenciando um entusiasmo contagiante. “É um salto importante na minha carreira, depois de ter ingressado no ano passado no FPAK Junior Team, certamente vou crescer muito enquanto piloto, uma vez que o nível é muito elevado.

Estou muito empolgado por estar no campeonato de velocidade mais competitivo da Península Ibérica, integrado numa equipa tão forte como a Lema Racing! Tenho no Bruno um colega rápido e experiente e penso que poderemos formar uma dupla competitiva aos comandos do Audi. Vamos dar o nosso melhor ao longo de toda a temporada, que se adivinha muito exigente”, afirmou Duarte Pinto Coelho, filho de Miguel Pinto Coelho, que na década passada era o líder da Oasis Motorsport, equipa que participava no Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade.

A primeira prova do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade será realizada no Circuito de Jerez nos dias 25 e 26 de maio.