Iberian Supercars: Cooperação entre equipas

Na primeira sessão de testes, realizada ao meio da manhã de ontem, Keith Gatehouse e Igor Sorokin não tiveram a sorte do seu lado, com o Mercedes AMG GT4 operado pela NM Racing Team a revelar problemas de motor insolúveis no circuito, ficando a participação da dupla em risco.

No entanto, o Team VRT, com um segundo carro no seu camião, aprestou-se a ceder o seu segundo Mercedes AMG GT4, à formação conterrânea, garantido a presença do duo que lidera a classificação de pilotos na divisão GT4 Am.

A formação liderada por Jordi Vila, por seu lado, tem, como habitualmente, Salvador Tineo e Luis Gonzalez aos comados do Mercedes AMG número 48, estando no quinto lugar da tabela pontual dos pilotos da GT4 Pro.