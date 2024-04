CPV: Jorge Rodrigues e Patrick Cunha vão defender o título

Jorge Rodrigues e Patrick Cunha vão defender o título da GT4 Bronze que conquistaram o ano passado no Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade.

O duo de Braga foi uma das grandes forças grelha de partida, lutando pelas posições de topo de forma consistente frente a uma oposição forte, conquistando na última ronda da temporada o ceptro da sua divisão.

Para 2024 a dupla repete o desafio, voltando a apostar no Audi R8 LMS GT4 assistido pela Veloso Motorsport, mostrando-se ambos os pilotos confiantes numa temporada de sucessos, à semelhança do que aconteceu o ano passado.

Jorge Rodrigues revela estar “muito contente por poder repetir o campeonato com o Audi assistido pela Veloso Motorsport. Vejo com grande satisfação o cada vez maior interesse no campeonato por parte de outros pilotos e equipas, assumindo-se cada vez mais a competição de referência na Península Ibérica, seja em quantidade ou qualidade. Sabemos que o campeonato vai ser ainda mais competitivo com as novas equipas de pilotos que se vão estrear este ano, mas acreditamos que podemos repetir os êxitos do ano passado”.

Patrick Cunha admite que a concorrência será mais forte que nunca, em 2024, mas isso não o atemoriza. “O Iberian Supercars e o Campeonato de Portugal de Velocidade estão cheios de saúde e isso repercute-se nas grelhas de partida, que este ano será ainda mais competitiva. Isto motiva-nos ainda mais para melhorarmos e lutar por bons resultados em cada uma das corridas. Sinto que este ano estamos ainda mais bem preparados e acreditamos que, com o Audi e com a Veloso Motorsport, eu e o Jorge poderemos, inclusivamente, lutar pelas vitórias à geral”, frisou o piloto bracarense.

A primeira prova do Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars España será realizada no Circuito de Jerez nos dias 25 e 26 de Maio.