Campeonato de Portugal de Velocidade – GT4: quase tudo por decidir

A GT4 proporcionou grandes lutas em pista e chega à última prova do ano ainda com inúmeros títulos, muito embora César Machado e Jan Durán, que venceram os ceptros do Iberian Supercars e do Supercars Jarama RACE, partam como grandes favoritos para a mais sucessos na categoria geral e da divisão GT4 Pro.

Francisco Mora, aos comandos de um Porsche 718 Cayman GT4, é o principal oponente do duo do Toyota GR Supra GT4 da Speedy Motorsport, mas os trinta e quatro pontos que tem de recuperar nas contas da categoria GT4, quando estão cinquenta e quatro em disputa, poderão ser uma montanha demasiado grande para escalar, muito embora não seja uma impossibilidade.

Na GT4 Pro a diferença entre os dois primeiros da tabela é mais curta, vinte e quatro pontos, mas ainda assim o piloto da Veloso Motorsport, que volta a fazer equipa com Gonçalo Fernandes, terá de ter um fim-de-semana perfeito para poder celebrar o título no domingo.

Manuel Gião e Mathieu Martins têm ainda possibilidades matemáticas de conquistarem os dois campeonatos, mas para que a dupla do Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport acedesse a esse cenário, teria de acontecer um verdadeiro cataclismo ao duo do Toyota da Speedy Motorsport.

Na GT4 Bronze, Jorge Rodrigues e Patrick Cunha chegam à etapa do Autódromo do Estoril com o título no bolso, depois de uma temporada impressionante com o Audi R8 LMS GT4 da Veloso Motorsport, que se traduziu em três vitórias, pecúlio que a equipa bracarense quererá ampliar este fim-de-semana.

O grande interesse da divisão será verificar se Luís Liberal, que está no quinto posto, consegue alcançar o o Vice-Título, algo que não será fácil, uma vez que está a cinquenta e dois pontos dos segundos classificados, mas o degrau mais baixo do pódio é uma possibilidade forte, uma vez que o piloto do Toyota GR Supra GT4 da Speedy Motorsport está a apenas vinte pontos dos titulares do terceiro posto.

Igor Sorokin e Keith Gatehouse, fruto da boa temporada que realizaram no Iberian Supercars, onde conquistaram o ceptro, lideram também a divisão GT4 Am do Campeonato de Portugal de Velocidade. No entanto, ao não tomarem parte na ronda final da competição final, o duo do Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team está exposto a Miguel e André Nabais, que estão a apenas vinte e um pontos. Aos irmãos do Porsche 718 Cayman GT4 basta ficar ambas as corridas no pódio para garantirem o título, mas isso nunca é um dado adquirido em corridas tão disputadas como estas.

Por seu lado, numa situação muito semelhante está o duo da Racar Motorsport, Ruben Vaquinhas e Pedro Bastos Rezende, que poderá chegar ao Vice-Titulo. Para isso teria de ter um fim-de-semana quase perfeito, com duas vitórias, sendo mais provável com os homens do Aston Martin Vantage AMR GT4 consigam o terceiro posto da classificação final da GT4 Am, o que já lhes garante um convite para a gala da FPAK.

GT4 Pro

1 César Machado / Jan Durán – Toyota – Speedy Motorsport 119

2 Francisco Mora – Porsche – Veloso Motorsport 85

3 Guillermo Aso / Filip Vava – Mercedes AMG – NM Racing Team 80

4 Manuel Gião / Mathieu Martins – Aston Martin – Racar Motorsport 74

GT4 Bronze

1 Patrick Cunha / Jorge Rodrigues – Audi – Veloso Motorsport 114

2 Nil Montserrat / Alberto de Martín – Mercedes AMG – NM Racing Team 104

3 Héctor Hernández / Borja Hormigos – BMW – Autoworks Motorsport 74

GT4 Am

1 Keith Gatehouse / Igor Sorokin – Mercedes AMG – NM Racing Team 116

2 André Nabais / Miguel Nabais – Porshce – Speedy Motorsport 95

3 Rafael Muncharaz – McLaren – SMC Motorsport 88

GT4

1 César Machado / Jan Durán – Toyota – Speedy Motorsport 111

2 Francisco Mora – Porsche – Veloso Motorsport 77

3 Guillermo Aso / Filip Vava – Mercedes AMG – NM Racing Team 72

4 Manuel Gião / Mathieu Martins – Aston Martin – Racar Motorsport 65

As lutas pelos títulos são só por si motivo para os adeptos de automobilismo rumarem ao Autódromo do Estoril nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, sendo o acesso à bancada A gratuito. Para aceder ao exclusivo mundo do paddock e dos bastidores, participando em todas as actividades previstas, será preciso apenas um passe que terá o acessível custo de 20€ para todo o fim-de-semana (sábado e domingo) e de 15€ para um só dia. Tanto o passe diário como o de dois dias, podem ser adquiridos no site da BOL.pt, ou fisicamente em qualquer balcão de venda da FNAC ou Worten em todo o país, até ao dia 29 de Novembro. Nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro, os bilhetes de paddock estarão apenas disponíveis para compra na bilheteira do circuito.

No domingo, todas as corridas terão transmissão televisiva em directo nas redes sociais Facebook e Youtube da Race Ready. Serão também emitidas, as duas corridas em directo do Campeonato de Portugal de Velocidade, em Portugal pela A Bola TV e em Espanha pela DAZN.