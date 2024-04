Rampa Porca de Murça: Hélder Silva lidera após primeiro dia

O primeiro dia de competição da Rampa Porca de Murça ficou marcado pela intensidade nos duelos, com disputas taco-a-taco pela primazia em diversas frentes, tendo as batalhas feito algumas baixas.

Hélder Silva colocou a sua Osella PA21S na frente da tabela absoluta de tempos após a única subida de prova, partindo com vantagem para a jornada decisiva de amanhã. Gabriela Correia nos GT, Joaquim Teixeira entre os Turismo e Luís Nunes nos Super Challenge lideram as suas categorias, enquanto António Barros está na frente entre os Legends, Flávio Sainhas nos Clássicos, Armando Freitas entre os 1300 e Martim Freitas domina na estreia do FPAK Júnior Team.

Avarias e toques exigiram muita capacidade de decisão e intervenção ao CAMI Motorsport. A agremiação nortenha fez jus aos seus pergaminhos e foi sempre muito competente a resolver os problemas, permitindo que a tarde de sábado se cumprisse com bom ritmo.

Hélder Silva coloca-se na frente

Na luta pelo trono maior, Hélder Silva entrou ‘à campeão’. Nada limitado pelo pouco conhecimento que tem da sua nova Osella PA21S, estreada na Penha, o tricampeão nacional impôs a sua lei nas três subidas do dia (duas de treinos e uma de prova), com o piloto da Power House a terminar a jornada a rodar na subida “a doer” em 2:07.747, garantindo um avanço de 2,966 segundos sobre José Correia. Este enfrentou novamente alguns problemas na sua Norma FC20 durante os treinos, mas já conseguiu ser rápido na Subida de Prova e vai, com toda a certeza, tentar chegar-se a Hélder Silva nas duas subidas de prova de domingo.

No 3º lugar da geral encontrámos Luís Nunes. O piloto do Skoda Fabia R5 da Nunes Sport foi autor de um dia simplesmente perfeito, “voando baixinho” rampa acima, estabelecendo na Subida de Prova a excelente marca de 2:13.795, apenas a 3,1 segundo de Correia.

Além disso, exerceu um domínio total nas contas da Categoria Super Challenge, que lidera, tendo aqui no 2º posto José Lameiro (Skoda Fabia MKIII Super Car). O piloto da Diatosta ultrapassou um problema na embraiagem do carro tcheco e está assim no segundo degrau do pódio provisório da categoria, com o terceiro lugar a ser ocupado pelo endiabrado Luís Silva, no BMW M3 da Famaconcret. O “Canhão de Famalicão” e ainda líder no grupo SC-D.

Quanto a grupos nesta categoria, Luís Nunes está, como é óbvio, na frente do SC-A, enquanto Bruno Carvalho (Citroen Saxo) é o melhor nos SC-C e Horácio Morais, no Fiat Uno da MNE Sport está na frente dos SC-B.

Categoria GT ao rubro!

Voltando à geral, é o momento de darmos um merecido “tempo de antena” aos GT.

400 milésimos de segundo (!) deram a liderança provisória da categoria a Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4) face a José Rodrigues (Porsche 997.2 GT3 CUP), com os dois a reservarem, respetivamente, o 4º e o 5º posto da geral após este dia 1 da rampa.

Duelo extraordinário que também incluiu Vítor Pascoal. O tricampeão em título foi o mais lesto na subida inaugural de treinos, Rodrigues o melhor na segunda e só não se imiscuiu no duelo vibrante da Subida de Prova porque, logo na terceira curva, um tirante da direção do Porsche 991.2 GT3 CUP partiu, sendo inevitável um toque forte nos rails e a desistência.

O regressado Bernardo Garcia de Castro esteve muito bem e garantiu para o seu Porsche 997 GT3 CUP com as cores da Escudaria Pontevedra o 3º lugar da categoria (a 3,2 segundos da “Princesa da Montanha”), sendo ainda 7º da geral. Logo atrás, a mínguos 86 milésimos de Garcia de Castro, André Fernandes fez uma jornada inteligente e colocou o Porsche 997 GT3 Cup da ASF Motorsport em 8º da geral, tendo logo, no nono posto, atrás o seu colega de equipa Daniel Teixeira, em carro idêntico.

Turismo: o regresso do “Demolidor”

Também nos turismos estamos a assistir a um roteiro com digno de um filme. Depois de um largo período ausente, Joaquim Teixeira compareceu na “sua” Rampa de Murça para estrear o novo Hyundai Elantra N TCR da JT59 Racing Team e cedo disse ao que vinha, liderando a tabela de tempos da categoria em todas as subidas. Acabou o dia com a 6º marca absoluta na Subida de Prova, sendo aí que sacudiu a pressão de Parcídio Summavielle (Cupra TCR) segundo dos turismos, na categoria e na Divisão 2, a mesma do “Demolidor de Trás-os-Montes.

Daniel Pacheco (Mitsubishi Lancer EVO X) foi o 3º melhor dos turismos. O paredense continua muito sólido a extrair o imenso potencial do seu carro e juntou a este pódio provisório na categoria, a liderança destacada na Divisão 1. Já na Divisão 3, assistimos a novo “passeio” de supremacia por parte de Gonçalo Inácio (Peugeot 208 VTI R2).

Nos Protótipos B, Joaquim Rino (BRC B49 EVO) dominou perante a oposição do jovem “rookie” Afonso Santos, também num BRC B49 EVO, concluindo a jornada com 10,1 segundos de vantagem. Rino fechou ainda o Top 10 da tabela de tempos absoluta.

Na Taça de Portugal Kartcross de Monta, Tiago Pinto protagonizou um dia tranquilo, com o seu La Base RX01 a funcionar bem e a permitir ao piloto rodar rápido e dar espetáculo ao muito público presente.

Clássicos: Flávio Sainhas num nível à parte

O campeão nacional voltou a não dar veleidades à oposição. Flávio Sainhas continua a colocar o seu Ford Escort MKI a rodar num patamar inalcançável para a concorrência e assim foi neste dia inaugural da Rampa Porca de Murça. Acabou o dia com uma vantagem de 8,3 segundos sobre Pedro Silva, novamente muito capaz com o seu bem preparado VW Golf S16.

O pódio provisório ficou fechado com a presença no 3º posto de Ricardo Loureiro. O piloto do Caramulo Racing Team viveu um dia sem problemas no seu Ford Escort MKII e tem tudo para garantir o primeiro pódio da temporada.

António Barros na Frente dos Legends, mas com José Coimbra a dar trabalho

No final deste dia de sábado, António Barros e o BMW M3 (E36) já lideram as contas do Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group. No entanto, o piloto teve de se aplicar, pois muito cedo percebeu que o regressado José Coimbra (Opel Astra) lhe iria mover forte oposição, com o vila-realense a ser mesmo mais rápido numa das subidas de treinos.

Barros intensificou o ritmo e na Subida de Prova conseguiu uma vantagem de 3,880 sobre Coimbra, mas amanhã há mais…

Logo atrás, num sólido terceiro posto entre os Legends, encontrámos o talentoso Gonçalo Macedo, capaz de ostentar sempre um alto nível exibicional aos comandos do seu bem preparado Citroën Saxo. Macedo está a “morder os calcanhares” de Coimbra, com a diferença entre os dois a ser inferior a seis décimos de segundo!

1300: Armando Freitas na frente, mas Tiago Santos a dar luta

Se na tabela de tempos, o que se lê é que Armando Freitas, como habitualmente, foi para o descanso do primeiro dia da rampa na frente das contas do Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group, tal não sucedeu sem que o piloto de Fafe tivesse de puxar pelo potencial do seu Toyota Starlet.

E o perigo veio desde a subida inaugural de treinos da parte de Tiago Santos. O jovem de Murça foi audaz e eficaz a tripular o Citroen AX Sport da LBR Service na rampa que também conhece e venceu mesmo uma das subidas de treinos. Na Subida de Prova, ficou a escassos 2,1 segundos de Freitas e amanhã tudo irá fazer para tentar suplantar o favorito.

Também na luta está um jovem de apenas 16 anos. Tomás Pinto pode ser um “rookie”, mas o jovem duriense da Famaconcret é um craque. Com o seu menos competitivo Toyota Starlet, logrou fazer o melhor tempo, apenas a 1,1 segundos de Tiago Santos, estando bem longo do quarto colocado. Notável!

FPAK JÚNIOR TEAM: Martim Pereira foi melhor na estreia

Murça assinalou o arranque do FPAK JUNIOR TEAM. Este ano a Montanha é a nova modalidade a integrar o programa da FPAK e conta com a participação de três jovens pilotos: João Barroso, Martim Pereira e Guilherme Silva.

E foi Martim Pereira a merecer honras de destaque. Foi o melhor nas três subidas do dia e, na de prova, não só venceu entre os pilotos do troféu federativo, mas foi também o melhor dos 5 C1 presentes na prova, sendo ainda 8º da geral dos 1300. Parte para o decisivo segundo dia com uma vantagem de 2 segundos sobre Guilherme Silva e de 3,9 sobre João Barroso.

Entre Clássicos 1300, é Domingos Fernandes (Autobianchi A112 Abarth) que comanda.

Na jornada final de domingo, os pilotos enfrentam a “Serpente de Murça” a partir das 10.00 horas, com a única subida de treinos livres do fim de semana. Segue-se a última subida de treinos oficiais do programa, antecedendo as duas derradeiras subidas de prova. A entrega de prémios decorrerá em Murça, a meio da tarde.