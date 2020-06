Rampa ‘Pêquêpê’ Arrábida 2020 adiada

Ainda hoje a FPAK publicou o calendário do Campeonato de Portugal de Montanha, em que a Rampa ‘Pêquêpê’ Arrábida 2020 surgia a 27 e 28 deste mês, portanto a primeira depois da interrupção da competição, e já se ficou a saber que a prova não se vai realizar nesta data.

Depois de divulgada a autorização, dada pela DGS e pelo Governo para que os Clubes pudessem voltar a organizar competições automóveis, o Clube de Motorismo de Setúbal, após analisar e avaliar todas as condições de segurança disponíveis, considera que as mesmas não estão reunidas para que a prova se possa realizar na data marcada – 27 e 28 de Junho: “A época balnear, o período de incêndios e as contingências em vigor no controlo das praias, da nossa magnífica Arrábida, exigem das entidades oficiais, Autarquia, Bombeiros, Proteção Civil, GNR e demais, um esforço quase sobre-humano. Por esse motivo, o CMS, depois de amplos contactos com todas as entidades envolvidas e apesar de, em termos organizativos e técnicos, poder garantir que toda a estrutura está pronta para levar a cabo a prova, vai propor à FPAK um adiamento da mesma, para que uma nova data seja inserida no Calendário do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, que obviamente terá que ser ajustado para garantir que a competição se realiza neste período pós-pandemia. Voltaremos por isso ao vosso contacto, já com outras novidades, logo que fique decidida a nova data em que a Rampa Pêquêpê Arrábida 2020 possa vir a ser realizada ainda durante o que resta do ano de 2020”, lê-se no comunicado do Clube de Motorismo de Setúbal.